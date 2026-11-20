До Нового года остаются считаные недели, и многие хотят успеть привести себя в форму к праздникам. А некоторые слишком резко увеличивают физические нагрузки и частоту тренировок. Чем может быть опасна такая спешка, в материале Zakon.kz.

Заниматься спортом полезно в любом возрасте, однако главное, говорит казахстанский спортсмен, бодибилдер и тренер Сергей Серещев – не переусердствовать на старте. Особенно это касается людей, которые долгое время вели малоподвижный образ жизни.

Тише едешь – дальше будешь

Он советует начинать с небольших нагрузок и постепенно увеличивать их.

"Возьмем человека 30-35 лет с небольшим лишним весом, который долгое время вел малоподвижный образ жизни. Что будет, если сразу дать ему нагрузку, к которой он не готов? Это приведет к снижению иммунитета, травмам и другим неприятным последствиям", – сказал Сергей Серещев.

В качестве примера тренер привел случай из практики: мужчина, работавший программистом и в течение года проводивший за компьютером по 10-12 часов в день, решил заняться спортом. Уже на первой тренировке он начал приседать с весом 20 кг. В итоге все закончилось реанимацией.

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"После занятий у него начался озноб, мужчину госпитализировали. Выяснилось, что у него пошла нагрузка на почки. Поэтому в любом виде спорта нельзя давать резкую нагрузку", – подчеркнул тренер.

От растяжения и разрыва связок до перегрузки мышц

Травматолог Елнур Онгаров рассказал, к каким последствиям для здоровья может привести резкое увеличение физических нагрузок.

"Значительную часть пациентов с последствиями спортивных травм составляют молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет, преимущественно мужчины. Самые частые обращения – травмы коленного сустава, растяжения и разрывы связок, повреждения мышц и сухожилий. В некоторых случаях травмы настолько серьезные, что без оперативного лечения не обойтись", – говорит он.

Указал он и на рост количества обращений детей в возрасте 5-12 лет.

"Нередко родители стараются максимально загрузить ребенка, записывая его одновременно в две, три и даже больше спортивных секций. Я понимаю желание родителей развивать ребенка, приучать его к дисциплине и физической активности. Но важно помнить: детский организм еще формируется. Чрезмерные и неправильно распределенные нагрузки могут привести к перегрузке мышц, сухожилий и зон роста костей, а также повысить риск развития различных ортопедических проблем", – пояснил специалист.

Сжечь калории, но не здоровье

Еще один популярный способ быстро сбросить вес – так называемые "жиросжигающие" тренировки. Они обещают заметный результат за короткое время и привлекают тех, кто хочет как можно скорее избавиться от лишних килограммов.

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Обычно такие занятия включают интенсивные кардиоупражнения, короткие перерывы на отдых и разнообразные скручивания корпуса, в том числе с активными поворотами в области позвоночника. Врачи говорят, что подобные нагрузки подходят не всем и требуют осторожности.

"Должно быть анатомически все правильно, когда вы делаете упражнение. Когда начинают активно заниматься, я всегда говорю: "Занимайтесь хотя бы первое время с тренером, чтобы он контролировал процесс". Силовые нагрузки – это хорошо, но правильно сделанные силовые нагрузки – это еще лучше", – говорит Айгуль Дурманова.

Елнур Онгаров добавил, что физическая нагрузка должна соответствовать возрасту, физической подготовке и индивидуальным возможностям организма.

"Не нужно стремиться к результату любой ценой. Важно не только добиться спортивных достижений, но и сохранить здоровье на долгие годы. Спорт обязательно! Но без фанатизма, с правильным подходом и в меру", – говорит он.

Сердце не любит резких нагрузок

Кардиолог Асель Ильясова подчеркивает: "Даже при многих диагнозах двигаться можно и нужно – вопрос в том, как именно".

"Ситуации, когда тренироваться нельзя вообще: острый миокардит, нестабильная стенокардия, неконтролируемое давление, тяжелый стеноз аортального клапана. Сначала лечение – потом спорт", – говорит она.

Перед интенсивными тренировками, по ее словам, важно оценить состояние здоровья, особенно если человек старше 35 лет, раньше не занимался спортом или имеет факторы риска – повышенное давление, диабет, высокий холестерин, курение или наследственную предрасположенность.

Еще один совет от врача – не стоит заниматься спортом во время болезни.

"Тренироваться с температурой или "на ногах" после простуды – одна из самых опасных привычек. Вирус может поражать сердечную мышцу, и нагрузка в этот момент повышает риск осложнений", – предупреждает Асель Ильясова.

Отдельно она обратила внимание на симптомы, при которых занятие необходимо немедленно прекратить.

К таким "красным" флагам относятся:

Боль, давление, жжение в груди, отдающие в руку, челюсть или спину.

Обморок или предобморочное состояние во время нагрузки.

Одышка, несоразмерная нагрузке или необычная для человека.

Сердцебиение, перебои, "трепетание" в груди.

Резкое головокружение, холодный пот, внезапная слабость.

Падение выносливости без видимой причины.

"Внезапная смерть у спортсменов нередко предваряется именно такими симптомами, но их часто игнорируют. Самый простой способ контроля – разговорный тест, то есть если на тренировке вы можете говорить полными фразами, но не петь, – это умеренная нагрузка, самая полезная для сердца. Высокий пульс на тренировке сам по себе не опасен. Опасны боль в груди, перебои, головокружение и обморок. При них нужно остановиться сразу и не возвращаться к тренировкам до осмотра кардиолога", – предостерегает врач.

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Асель Ильясова говорит, что для поддержания здоровья сердца взрослым достаточно 150-300 минут умеренной или 75-150 минут интенсивной аэробной нагрузки в неделю плюс силовые упражнения два и более раз в неделю. При этом кардиолог советует не забывать о разминке и заминке, давать организму время на восстановление и не пытаться компенсировать малоподвижную неделю одной интенсивной тренировкой в выходные.

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"Главное правило безопасности – это постепенность. Разминка 5-10 минут и заминка. Резкий старт и резкая остановка – это моменты наибольшей нагрузки на сердце. После интенсивной работы не садиться и не ложиться сразу. И нужно помнить, что риск внезапной остановки сердца во время нагрузки выше всего у тех, кто тренируется редко и сразу интенсивно. Важно уделять время и восстановлению: между тяжелыми тренировками – легкие дни; сон не менее 7 часов. Тренироваться не выспавшимся или после алкоголя не стоит", – говорит кардиолог.

Также она советует в жару снижать интенсивность и пить воду до, во время и после занятий, а при долгих нагрузках – с электролитами, так как обезвоживание дополнительно нагружает сердце.

Эндокринолог Айгуль Дурманова отмечает, что физические нагрузки должны подбираться индивидуально, с учетом состояния здоровья и возможных противопоказаний.

"Тренировки – это хорошо, но у каждого пациента они должны быть подобраны индивидуально. Это касается не только взрослых, но и детей. Особенно если у ребенка избыточный вес с раннего возраста", – советует специалист.

Перед началом тренировок врачи рекомендуют обратить внимание на:

Состояние сердца.

Работу сердечно-сосудистой системы.

Состояние эндокринной системы.

"Нужно помнить, что мы живем в йододефицитном регионе, и тот пресловутый гипотиреоз встречается не только у взрослых, но и у детей. Он замедляет обмен веществ. При этом заболевании у человека будет постепенный набор веса. И даже если он будет заниматься спортом, снижать вес будет очень тяжело", – пояснила эндокринолог.

Начинать тренировки, по словам Сергея Серещева, можно с ежедневной ходьбы – по 2 км в течение двух-трех недель. После этого можно начать добавлять лечебную физкультуру и растяжки.

"То, что нужно непременно нахаживать по 10 тыс. шагов, – это миф. Это нормально для 25-летнего человека, который ведет здоровый образ жизни. Но кому-то может хватить и 2 тыс. шагов в день, а кому-то – 3 тыс. шагов. Надо смотреть по затратам калорий и насколько сердечно-сосудистая система работает правильно", – отметил он.

Нужно, по его словам, помнить и о том, что тренировки примерно на 30% помогают справиться с лишним весом. Основной показатель – это питание.

"Если человек не будет правильно питаться, то спорт ему сильно не поможет", – считает тренер.

Безопасным результатом является минус от 700 граммов до 1,5 кг в неделю. Более быстрый сброс веса он считает нежелательным.

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