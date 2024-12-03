Вред любимого детского лакомства раскрыла врач
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Регулярное употребление мороженого увеличивает риск развития диабета. Об этом заявила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова, сообщает Zakon.kz.
По ее словам, даже одна порция ежедневно может приблизить человека к диагнозу.
"Если есть одно мороженое в неделю летом, вряд ли это принесет большой вред. А если употреблять это лакомство ежедневно, тем более несколько порций, то это вредно и может увеличить факторы риска", – рассказала Зухра Павлова aif.ru 3 декабря 2024 года.
По словам эндокринолога, даже самая полезная еда, но в большом количестве, может быть вредной.
"Любая пища, поступающая в избытке, тем более калорийная пища, будет способствовать набору жировой ткани, увеличивая вероятность развития диабета. Например, если у человека уже есть морбидное ожирение, индекс массы тела больше 40, то вероятность развития диабета составляет 95-100%. В этой ситуации тем более нельзя переедать", – отметила Зухра Павлова.
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