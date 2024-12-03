Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Вред любимого детского лакомства раскрыла врач

Вред любимого детского лакомства раскрыла врач, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 16:18 Фото: unsplash
Регулярное употребление мороженого увеличивает риск развития диабета. Об этом заявила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, даже одна порция ежедневно может приблизить человека к диагнозу.

"Если есть одно мороженое в неделю летом, вряд ли это принесет большой вред. А если употреблять это лакомство ежедневно, тем более несколько порций, то это вредно и может увеличить факторы риска", – рассказала Зухра Павлова aif.ru 3 декабря 2024 года.

По словам эндокринолога, даже самая полезная еда, но в большом количестве, может быть вредной.

"Любая пища, поступающая в избытке, тем более калорийная пища, будет способствовать набору жировой ткани, увеличивая вероятность развития диабета. Например, если у человека уже есть морбидное ожирение, индекс массы тела больше 40, то вероятность развития диабета составляет 95-100%. В этой ситуации тем более нельзя переедать", – отметила Зухра Павлова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 16:18
Популярный новогодний салат назвали самым опасным
, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 16:18

Ранее диетолог назвала напиток, который способствует повышению настроения, бодрости и продуктивности работы головного мозга благодаря содержанию теобромина и кофеина.

Читайте также

стрижки календарь декабрь
Названы самые удачные дни для стрижки в декабре-2024
Хакеры, хакер, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, мошенник, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества, кибератака, хакерская атака
Мошенники оформили на вас кредит: что делать
Пять пород кошек, которые обожают сидеть на руках
Пять пород кошек, которые обожают сидеть на руках
Динара Халдарова
Интересное 2024 год Вред здоровью Врачи Здоровье Мороженое
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы
Мороз до -35°С: синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовил декабрь жителям Казахстана
Казахстан, мошенники, петарды, салюты, онлайн продажа
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Анастасия Волочкова показала 74-летнюю маму
Анастасия Волочкова показала 74-летнюю маму
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Новое заявление о ситуации с курсом тенге сделал Нацбанк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: