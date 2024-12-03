Вред любимого детского лакомства раскрыла врач

Регулярное употребление мороженого увеличивает риск развития диабета. Об этом заявила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, даже одна порция ежедневно может приблизить человека к диагнозу.

"Если есть одно мороженое в неделю летом, вряд ли это принесет большой вред. А если употреблять это лакомство ежедневно, тем более несколько порций, то это вредно и может увеличить факторы риска", – рассказала Зухра Павлова aif.ru 3 декабря 2024 года.

По словам эндокринолога, даже самая полезная еда, но в большом количестве, может быть вредной.

"Любая пища, поступающая в избытке, тем более калорийная пища, будет способствовать набору жировой ткани, увеличивая вероятность развития диабета. Например, если у человека уже есть морбидное ожирение, индекс массы тела больше 40, то вероятность развития диабета составляет 95-100%. В этой ситуации тем более нельзя переедать", – отметила Зухра Павлова.

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