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Шесть знаков китайского гороскопа, которым не опасен ретроградный Меркурий

Шесть знаков китайского гороскопа, которым не опасен ретроградный Меркурий, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 01:17 Фото: pixabay
С 26 ноября по 15 декабря 2024 года Меркурий войдет в ретроградную фазу, что обычно ассоциируется с трудностями в коммуникациях, технологиях и путешествиях, сообщает Zakon.kz.

Однако, согласно китайскому гороскопу, представители шести знаков зодиака смогут преодолеть этот период с минимальными осложнениями благодаря своим уникальным качествам, отмечает издание Sterlegrad.ru.

Дракон (1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Драконы славятся своей внутренней силой и уверенностью. В этот период их природное обаяние и лидерские качества помогут справляться с любыми сложностями. Они с легкостью адаптируются к изменениям и используют их в свою пользу.

Змея (1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Змеи отличаются интуицией и глубоким пониманием. Во время ретроградного Меркурия их аналитические способности помогут избежать конфликтов и найти оптимальные решения в сложных ситуациях.

Лошадь (1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Лошади энергичны и независимы. Их умение быстро адаптироваться и сохранять позитивный настрой станет ключом к преодолению возможных препятствий.

Обезьяна (1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Обезьяны известны своей сообразительностью и гибкостью. Во время ретроградного Меркурия они легко находят нестандартные решения и используют возникающие возможности, минимизируя негативные последствия.

Петух (1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Петухи дисциплинированы и внимательны к деталям. Их организованность и умение планировать помогут избежать недоразумений и ошибок, а также эффективно управлять делами.

Собака (1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Собаки отличаются преданностью и честностью. В это время их умение сохранять спокойствие и справедливость поможет поддерживать гармоничные отношения и избегать конфликтов.

Совет для всех знаков:

Используйте свои сильные стороны, сохраняйте спокойствие и будьте внимательны к деталям. Даже в сложные периоды ваш внутренний потенциал поможет справляться с трудностями и достигать целей.

Ранее астрологи рассказали, чего ожидать от ретроградного Меркурия.

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