Астрологический прогноз на 25 ноября для всех знаков
Овен
День не представляет собой ничего особенного. Большую часть его вы проведете, уворачиваясь от мелких неприятностей, которые так и сыплются вам на голову. Некоторые вопросы и проблемы удается перепоручить кому-то другому, но вы должны помнить, что полностью доверять помощникам и союзникам, даже самым надежным, нельзя. Так что придется присматривать, проверять и контролировать.
Телец
Благоприятный день для решения организационных вопросов, составления планов на будущее. Тельцам удается учесть все факторы, даже самые незначительные, предсказать все возможные варианты развития событий. К вам обращаются за помощью и советом, ваш авторитет возрастает. Профессиональные победы и достижения многовероятны.
Близнецы
У Близнецов возможны финансовые трудности. Помните, что брать деньги в долг не желательно ни у друзей, ни у банков. А вот эмоциональный фон благоприятен. Несмотря на все трудности, вы сохраняете бодрость и жизнерадостность, и даже находите в себе силы поднять настроение тем, кто приуныл.
Рак
Вам повезло. События развиваются так, что у вас есть все основания считать себя баловнем судьбы и любимцем звезд. Вам везет во многих начинаниях. С любыми делами, даже самыми сложными, вы справляетесь быстрее, чем представители других знаков. Профессиональные успехи радуют Раков, да и в сфере личных отношений ситуация складывается самая благоприятная.
Лев
Львам будет очень нелегко. Это день задает массу вопросов, и вы не желаете верить в то, что ответы на них очевидны и просты. Хочется искать второе и третье дно, толковать любую информацию так, чтобы хотя бы перед самим собой предстать в лучшем свете. Иллюзии и воздушные замки вы строите легко и охотно, а вот смотреть на вещи реально совсем не хотите.
Дева
Неблагоприятен эмоциональный фон дня, вы используете любой повод для того, чтобы пострадать, попереживать и помучиться. Это несколько снижает эффективность вашей работы, да и на отношениях с близкими сказывается не лучшим образом. Люди, внимательно выслушивающие ваши жалобы и терпеливо кивающие головой в такт вашим словам, позже используют то, что вы рассказали, в своих интересах.
Весы
Весы готовы трудиться в поте лица, но энтузиазм ваш идет на спад при мысли о том, что плоды ваших стараний будут вкушать другие. Но ждать от мира большей справедливости не приходится – вы работаете на кого-то другого. Финансовая картина неблагоприятна, возможны потери, невыгодные сделки.
Скорпион
Ваши планы масштабны, амбиции огромны, достижения – незначительны. Скорпионам будет очень трудно сохранять спокойствие, наблюдая за тем, как конкуренты опережают вас, одерживают победы, о которых вам остается только мечтать. Но предпринять вы ничего не можете, так что нужно не завидовать более везучим окружающим, а сосредоточиться на собственных делах. Неплохой день для развлечений, отдыха в компании близких.
Стрелец
Неплохо проводят день те Стрельцы, кто умеет отличать реальные цели от нереальных. Первых вполне можно добиться, а о вторых стоит просто помечтать, ничего особенного не предпринимая. Вы проявляете похвальную разборчивость в деловых контактах, не торопитесь связывать себя ненужными личными узами. Здравый смысл помогает вам избегать ошибок в неоднозначных ситуациях, которые в течение дня возникнут не раз.
Козерог
Вам хочется действовать, что-то предпринимать, менять свою жизнь и завоевывать симпатии окружающих. Но получается все не слишком удачно. Вы то и дело попадаете в неловкие ситуации просто потому, что не задумываетесь о возможных последствиях тех поступков, которые совершаете под влиянием эмоций. Близкие призывают Козерогов прислушаться к голосу здравого смысла, но вы видите в подобных советах лишь повод для обиды.
Водолей
Вы преподнесете немало сюрпризов людям, которые думали, что хорошо вас знают и успели досконально изучить ваш характер. Вы ведете себя совсем не так, как обычно: проявляете больше жесткости, порой действуете почти агрессивно. Это приносит успех, но не лучшим образом сказывается на отношении к вам окружающих. Если вам нужны друзья и союзники, ведите себя мягче, проявляйте сговорчивость.
Рыбы
Может показаться, что день открывает неплохие перспективы. Действительно, и предложения заманчивые поступают, и новые партнеры появляются, и с собственными планами удается более или менее определиться. Однако более пристальный взгляд на происходящее позволит Рыбам увидеть совсем другую картину. Вами манипулирует человек с сильной волей и непонятными намерениями. Сопротивляйтесь – ваше собственное решение, даже неверное, лучше, чем навязанное правильное.
Ранее российский астролог Анна Артемьева составила гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря для каждого знака зодиака.