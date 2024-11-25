Астрологический прогноз на 25 ноября для всех знаков

Астрологи составили гороскоп на 25 ноября 2024 года для представителей всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

День не представляет собой ничего особенного. Большую часть его вы проведете, уворачиваясь от мелких неприятностей, которые так и сыплются вам на голову. Некоторые вопросы и проблемы удается перепоручить кому-то другому, но вы должны помнить, что полностью доверять помощникам и союзникам, даже самым надежным, нельзя. Так что придется присматривать, проверять и контролировать.

Телец

Благоприятный день для решения организационных вопросов, составления планов на будущее. Тельцам удается учесть все факторы, даже самые незначительные, предсказать все возможные варианты развития событий. К вам обращаются за помощью и советом, ваш авторитет возрастает. Профессиональные победы и достижения многовероятны.

Близнецы

У Близнецов возможны финансовые трудности. Помните, что брать деньги в долг не желательно ни у друзей, ни у банков. А вот эмоциональный фон благоприятен. Несмотря на все трудности, вы сохраняете бодрость и жизнерадостность, и даже находите в себе силы поднять настроение тем, кто приуныл.

Рак

Вам повезло. События развиваются так, что у вас есть все основания считать себя баловнем судьбы и любимцем звезд. Вам везет во многих начинаниях. С любыми делами, даже самыми сложными, вы справляетесь быстрее, чем представители других знаков. Профессиональные успехи радуют Раков, да и в сфере личных отношений ситуация складывается самая благоприятная.

Лев

Львам будет очень нелегко. Это день задает массу вопросов, и вы не желаете верить в то, что ответы на них очевидны и просты. Хочется искать второе и третье дно, толковать любую информацию так, чтобы хотя бы перед самим собой предстать в лучшем свете. Иллюзии и воздушные замки вы строите легко и охотно, а вот смотреть на вещи реально совсем не хотите.

Дева

Неблагоприятен эмоциональный фон дня, вы используете любой повод для того, чтобы пострадать, попереживать и помучиться. Это несколько снижает эффективность вашей работы, да и на отношениях с близкими сказывается не лучшим образом. Люди, внимательно выслушивающие ваши жалобы и терпеливо кивающие головой в такт вашим словам, позже используют то, что вы рассказали, в своих интересах.

Весы

Весы готовы трудиться в поте лица, но энтузиазм ваш идет на спад при мысли о том, что плоды ваших стараний будут вкушать другие. Но ждать от мира большей справедливости не приходится – вы работаете на кого-то другого. Финансовая картина неблагоприятна, возможны потери, невыгодные сделки.

Скорпион

Ваши планы масштабны, амбиции огромны, достижения – незначительны. Скорпионам будет очень трудно сохранять спокойствие, наблюдая за тем, как конкуренты опережают вас, одерживают победы, о которых вам остается только мечтать. Но предпринять вы ничего не можете, так что нужно не завидовать более везучим окружающим, а сосредоточиться на собственных делах. Неплохой день для развлечений, отдыха в компании близких.

Стрелец

Неплохо проводят день те Стрельцы, кто умеет отличать реальные цели от нереальных. Первых вполне можно добиться, а о вторых стоит просто помечтать, ничего особенного не предпринимая. Вы проявляете похвальную разборчивость в деловых контактах, не торопитесь связывать себя ненужными личными узами. Здравый смысл помогает вам избегать ошибок в неоднозначных ситуациях, которые в течение дня возникнут не раз.

Козерог

Вам хочется действовать, что-то предпринимать, менять свою жизнь и завоевывать симпатии окружающих. Но получается все не слишком удачно. Вы то и дело попадаете в неловкие ситуации просто потому, что не задумываетесь о возможных последствиях тех поступков, которые совершаете под влиянием эмоций. Близкие призывают Козерогов прислушаться к голосу здравого смысла, но вы видите в подобных советах лишь повод для обиды.

Водолей

Вы преподнесете немало сюрпризов людям, которые думали, что хорошо вас знают и успели досконально изучить ваш характер. Вы ведете себя совсем не так, как обычно: проявляете больше жесткости, порой действуете почти агрессивно. Это приносит успех, но не лучшим образом сказывается на отношении к вам окружающих. Если вам нужны друзья и союзники, ведите себя мягче, проявляйте сговорчивость.

Рыбы

Может показаться, что день открывает неплохие перспективы. Действительно, и предложения заманчивые поступают, и новые партнеры появляются, и с собственными планами удается более или менее определиться. Однако более пристальный взгляд на происходящее позволит Рыбам увидеть совсем другую картину. Вами манипулирует человек с сильной волей и непонятными намерениями. Сопротивляйтесь – ваше собственное решение, даже неверное, лучше, чем навязанное правильное.

Ранее российский астролог Анна Артемьева составила гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря для каждого знака зодиака.

