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Убивает тысячи людей: чем опасна плесень в доме и как от нее избавиться

уборка, уборка в доме, бытовая химия, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 14:18 Фото: pixabay
Многие хотя бы раз сталкивались с плесенью в быту. Особенно часто она появляется в темных и влажных помещениях. Эксперты рассказали, что делать, если черные пятна начали "захватывать" стены по всей квартире, сообщает Zakon.kz.

О том, причиной каких серьезных проблем со здоровьем может стать плесень, рассказала в интервью "Пятому каналу" иммунолог Ирина Манина.

Из-за того, что плесень появилась на планете около двухсот миллионов лет назад и за долгий период существования научилась выживать в любых условиях, устранить ее не так просто, как кажется. Споры находятся в воздухе постоянно: от влажности они набухают, оседают на поверхности пола, стен, мебели и прорастают.

Всего насчитывается более сотни тысяч видов плесневых грибов. Между собой они отличаются цветом, формой и уровнем опасности. Большая часть абсолютна безобидна для человеческого организма, вот только и встречается в быту крайне редко. Чего нельзя сказать о черной, желтой и белой плесени, которая с легкостью появляется на стенах помещений.

"Они [грибки] в первую очередь вызывают у детей бронхо-легочные заболевания. Те же самые бронхиты, может даже и астму. На фоне этого, как правило, развиваются аллергии", – говорит Манина.

Начинается все с признаков, на которые многие не обращают должного внимания. И уж точно не связывают их с потемнениями на стенах или потолке. Намного чаще люди подозревают у себя простуду или грипп. Сбивают с толку характерные симптомы:

  • насморк;
  • общее недомогание, слабость;
  • головная боль;
  • быстрая утомляемость.

В крайне редких случаях, когда иммунитет человека сильно ослаблен, споры плесени могут проникнуть в легкие и стать катализатором аспергиллеза – поражения нижних дыхательных путей грибком.

Зачастую страшную болезнь удается заметить лишь в крайне запущенных случаях, когда человек уже страдает кровохарканьем и невыносимой болью в груди. Поэтому крайне важно своевременно избавляться от черных плесневых пятен на стенах в жилом помещении.

Как раз и навсегда избавиться от плесени в доме

Многие уверены, что победить плесень невозможно, особенно, если грибок уже распространился за пределы кухни или ванной комнаты, быстро захватывая все стены в квартире или доме. Однако даже с большим очагом поражения реально справиться – достаточно обратиться к профессиональным дезинфекторам.

Устранение грибка начинается с осмотра пораженной поверхности и подготовки сильнодействующих химикатов. В первую очередь дезинфектор ликвидирует микроорганизмы и вирусы, которые летают в воздухе, а затем использует средство, которое нейтрализует сам грибок. Агрессивный раствор способен проникать в бетон на глубину до 15 сантиметров. Еще одно преимущество профессиональной чистки – в ее скорости.

"Помещение достаточно освободить буквально на 30 минут после проведения обработки. После чего можно возвращаться", – отметил специалист.

Чаще всего причиной плесени в квартире, по словам эксперта, становятся протекающие швы на фасаде здания и позднее включение отопления.

Также грибок нередко разрастается в квартире после затоплений соседей сверху.

Если в жилом помещении появляется грибок, важно как можно скорее обратиться в специальные службы и устранить проблему. Бездействие чревато серьезными проблемами со здоровьем, особенно, если в семье есть дети. Также можно попробовать устранить плесень самостоятельно. Для этого нужно приобрести сильнодействующие химикаты и надежные средства защиты – респиратор и перчатки.

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