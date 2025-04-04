#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
501.57
554.34
5.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
501.57
554.34
5.98
Наука и технологии

Какие черты характера могут передаваться по наследству

Какие черты характера могут передаваться по наследству, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 12:35 Фото: pixabay
Черты характера формируются под влиянием разных факторов, таких как окружающая среда, личный опыт, воспитание и другие. При этом есть такие черты, которые зависят от генетики, то есть способны передаваться по наследству, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала биолог, руководитель научных коммуникаций Genotek Екатерина Суркова, установлено, что цинизм, экстраверсия, доброжелательность, открытость новому опыту, нейротизм (который характеризуется беспокойством, возбудимостью, тревожностью и неуверенностью в себе) и добросовестность могут зависеть от генетики.

"Генетика вносит существенный вклад. Наша ДНК несет информацию о строении белков, которые участвуют в различных биохимических реакциях в нашем организме и, таким образом, влияют на наше поведение. Химические реакции определяют метаболизм и действие таких ключевых "игроков" наших эмоций и особенностей личности, как дофамин, серотонин и другие. От белков, закодированных в нашем геноме, зависит, как, когда, где и насколько эти вещества будут активны", – объяснила Газете.Ru специалист.

Чтобы определить, какие изменения и каких генов влияют на наш характер, ученые проводят исследование GWAS (genome-wide association study – полногеномное исследование ассоциаций). Для этого сравнивают геномы двух групп людей: обладающих определенной чертой и не обладающих ею. Найденные достоверные отличия в последовательности нуклеотидов ДНК людей из этих групп считают связанными с этой чертой.

"Так, например, ученые показали, что люди с определенными вариантами гена CROT более предрасположены к цинизму. В недавнем исследовании ученые из Йельской школы медицины, используя данные программы "Миллион ветеранов", провели GWAS, чтобы выявить генетические вариации, связанные с каждой из "Большой пятерки" личностных черт: экстраверсией, доброжелательностью, открытостью новому опыту, нейротизмом и добросовестностью. В результате ученые выявили 200 новых генетических вариантов, связанных с этими чертами личности", – рассказала биолог.

Но важно понимать, что характер формируется не одним или двумя генами, а множеством взаимодействующих генетических факторов. Более того, взаимодействие генов с окружающей средой и опытом делает этот вопрос еще сложнее. Тем не менее Суркова подчеркивает, что, зная свои генетические предрасположенности, связанные с особенностями характера, можно использовать эту информацию для личного развития и роста.

Ранее эксперты из США выявили связь между перееданием и алкоголизмом.  

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Российский ученый открыл микроорганизмы, разлагающие пластик
Наука и технологии
07:35, Сегодня
Российский ученый открыл микроорганизмы, разлагающие пластик
Инженеры смогут превратить лунную пыль в солнечные батареи – исследование
Наука и технологии
04:59, 04 апреля 2025
Инженеры смогут превратить лунную пыль в солнечные батареи – исследование
На футбольном поле в Вене обнаружили массовое захоронение римских бойцов
Наука и технологии
02:40, 04 апреля 2025
На футбольном поле в Вене обнаружили массовое захоронение римских бойцов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: