Какие черты характера могут передаваться по наследству

Черты характера формируются под влиянием разных факторов, таких как окружающая среда, личный опыт, воспитание и другие. При этом есть такие черты, которые зависят от генетики, то есть способны передаваться по наследству, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала биолог, руководитель научных коммуникаций Genotek Екатерина Суркова, установлено, что цинизм, экстраверсия, доброжелательность, открытость новому опыту, нейротизм (который характеризуется беспокойством, возбудимостью, тревожностью и неуверенностью в себе) и добросовестность могут зависеть от генетики.

"Генетика вносит существенный вклад. Наша ДНК несет информацию о строении белков, которые участвуют в различных биохимических реакциях в нашем организме и, таким образом, влияют на наше поведение. Химические реакции определяют метаболизм и действие таких ключевых "игроков" наших эмоций и особенностей личности, как дофамин, серотонин и другие. От белков, закодированных в нашем геноме, зависит, как, когда, где и насколько эти вещества будут активны", – объяснила Газете.Ru специалист.

Чтобы определить, какие изменения и каких генов влияют на наш характер, ученые проводят исследование GWAS (genome-wide association study – полногеномное исследование ассоциаций). Для этого сравнивают геномы двух групп людей: обладающих определенной чертой и не обладающих ею. Найденные достоверные отличия в последовательности нуклеотидов ДНК людей из этих групп считают связанными с этой чертой.

"Так, например, ученые показали, что люди с определенными вариантами гена CROT более предрасположены к цинизму. В недавнем исследовании ученые из Йельской школы медицины, используя данные программы "Миллион ветеранов", провели GWAS, чтобы выявить генетические вариации, связанные с каждой из "Большой пятерки" личностных черт: экстраверсией, доброжелательностью, открытостью новому опыту, нейротизмом и добросовестностью. В результате ученые выявили 200 новых генетических вариантов, связанных с этими чертами личности", – рассказала биолог.

Но важно понимать, что характер формируется не одним или двумя генами, а множеством взаимодействующих генетических факторов. Более того, взаимодействие генов с окружающей средой и опытом делает этот вопрос еще сложнее. Тем не менее Суркова подчеркивает, что, зная свои генетические предрасположенности, связанные с особенностями характера, можно использовать эту информацию для личного развития и роста.

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