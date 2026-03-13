Какие подарки разрешено дарить избирателям

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Член Центральной избирательной комиссии Ляззат Суйндик 13 марта 2026 года в кулуарах ЦИКа рассказала о том, какие подарки не запрещено дарить избирателям, передает корреспондент Zakon.kz.

Она напомнила, что главная задача любого гражданина – это исполнить свой гражданский долг, прийти и проголосовать. "Поэтому и мы часто говорим, что любой гражданин, кому исполнилось 18 лет, имеет право голосовать. Здесь, конечно, участковые комиссии на местах по своей инициативе организуют подарки. Но насколько я знаю, ценность такого подарка невысокая", – сказала Суйиндик. По ее словам, это может быть блокнотик или шоколадка. "Поэтому это решение было принято конкретными участковыми комиссиями, мы здесь в этом вопросе нейтральны, хотели бы, чтобы как можно больше людей принимало участие в голосовании, поэтому почему бы и нет", – добавила член ЦИК. Ранее в ЦИК прокомментировали слухи о заранее разносимых бюллетенях.

