Общество

Какие подарки разрешено дарить избирателям

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 13:53 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Член Центральной избирательной комиссии Ляззат Суйндик 13 марта 2026 года в кулуарах ЦИКа рассказала о том, какие подарки не запрещено дарить избирателям, передает корреспондент Zakon.kz.

Она напомнила, что главная задача любого гражданина – это исполнить свой гражданский долг, прийти и проголосовать.

"Поэтому и мы часто говорим, что любой гражданин, кому исполнилось 18 лет, имеет право голосовать. Здесь, конечно, участковые комиссии на местах по своей инициативе организуют подарки. Но насколько я знаю, ценность такого подарка невысокая", – сказала Суйиндик.

По ее словам, это может быть блокнотик или шоколадка.

"Поэтому это решение было принято конкретными участковыми комиссиями, мы здесь в этом вопросе нейтральны, хотели бы, чтобы как можно больше людей принимало участие в голосовании, поэтому почему бы и нет", – добавила член ЦИК.

Ранее в ЦИК прокомментировали слухи о заранее разносимых бюллетенях.

Азамат Сыздыкбаев
