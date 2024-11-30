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Понюхайте и включите: как не ошибиться в выборе новогодней гирлянды

Новый год, праздники, гирлянда, елка, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 15:47 Фото: pixabay
Существует несколько факторов, которые говорят о качестве электрической гирлянды. О том, как правильно выбрать это новогоднее украшение, рассказал эксперт Федор Васильев, сообщает Zakon.kz.

В интервью "Известиям" специалист пояснил, что в первую очередь нужно внимательно изучить упаковку гирлянды.

"На ней должна быть этикетка на государственном языке с информацией о производителе, длине провода и материале, цвете, уровне влагостойкости, напряжении питания и другими данными о продукте. Откройте коробку в магазине и осмотрите гирлянду: от нее не должно быть неприятного запаха, изоляция не должна иметь видимых повреждений, место соединения провода с вилкой и блоком питания должно быть прочным и достаточно гибким", – сообщил Васильев.

Также он посоветовал проверить работу кнопок или переключателей, чтобы все они были рабочими. Кроме того, по его словам, в коробке от гирлянды должен быть сертификат соответствия, который подтверждает безопасность изделия.

Важно обратить внимание и на тип лампочек:

  • классические лампы накаливания – создают теплый, уютный свет, но потребляют много энергии и быстро перегорают;
  • светодиоды (LED) – более экономичный и долговечный вариант, предлагающий широкий выбор цветов и режимов свечения: мигание, мерцание, плавное переключение;
  • неоновые гирлянды – яркий, но менее универсальный выбор, подходящий для создания определенного стиля.
"Второй фактор для выбора гирлянды – ее длина. Для правильного подбора изделия необходимо заранее замерить участок с учетом особенностей архитектуры и препятствий. Чтобы подобрать гирлянду на елку, нужно прибавить к ее высоте 1,5 метра – без отсутствия запаса ее сложно будет подключить", – пояснил специалист.

Третий фактор – цвет гирлянды. По мнению Васильева, традиционно для праздничной новогодней атмосферы используют белые лампочки – холодного или теплого оттенка. Цветные гирлянды также популярны при украшении елки.

Среди прочего важна и форма гирлянды, подчеркнул Васильев. Нити – универсальный вариант для украшения елок, стен, перил. Сетки идеально подходят для больших поверхностей, например, для украшения фасада дома, а занавесы создают сказочный эффект, особенно хорошо смотрятся на окнах. Сосульки, в свою очередь, – стильное решение для создания мерцающего каскада.

"С гирляндами нужно быть осторожными: не используйте на улице продукцию с неподходящим показателем IP, не вешайте гирлянды вблизи радиаторов отопления, обогревателей и в местах с повышенной влажностью. При выходе из дома не оставляйте новогоднюю иллюминацию включенной", – резюмировал эксперт.

Ранее в акимате Астаны рассказали, как украсят столицу к Новому году, а также какие развлечения ожидают гостей и жителей города в зимний сезон.

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