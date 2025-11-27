Что делать, если мошенники оформили кредит на вас: инструкция от АРРФР
Как выглядит порядок действий
Сразу уведомите банк или микрофинансовую организацию (МВО)
Позвоните или напишите кредитору о том, что кредит оформлен мошенническим способом. Потребуйте: заблокировать карту, счет и доступ в приложение, а также зафиксировать факт обращения.
Обратитесь в полицию
Подайте заявление в полицию (через eGov, eOtinish или лично). Укажите дату, сумму и название банка/МФО. Приложите все доказательства (SMS, скриншоты номеров, с которых звонили мошенники, переписки, выписки).
Получите процессуальный документ
Полиция должна выдать:
- постановление о признании потерпевшим (ст. 71 УПК) или представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших преступлению (ст. 200 УПК) – документ направляется непосредственному кредитору. Этот документ нужен, чтобы кредитор приостановил начисление процентов (неустойки) и взыскание задолженности.
Проверьте приостановку начислений
Кредитор обязан в течение 3 календарных дней после получения документа полиции:
- остановить начисление процентов и неустойки (пени, штрафов);
- приостановить взыскание задолженности и претензионно-исковую работу.
Жалоба в АРРФР, если кредитор отказал принять меры, предусмотренные пунктом 4
Прикрепите отказ банка/МФО и процессуальный документ полиции и направьте жалобу через портал eOtinish.
Списание задолженности возможно только при наличии оснований
Списание мошеннического кредита не происходит автоматически. Оно возможно только, если есть подтвержденные факты нарушений со стороны банка/МФО, а также документы полиции и суда.
Основания для внесудебного списания (без суда):
Если банк или МФО нарушили обязательные требования, а полиция подтвердила факт мошенничества.
Какие нарушения считаются существенными:
- отсутствует биометрическая идентификация при оформлении онлайн-кредита;
- кредит выдан при отметке о добровольном отказе клиента от получения займов;
- нарушены возрастные ограничения выдачи кредитов (кредит выдан лицу младше 21 или старше 55 лет без их согласия на получение кредита, оформленного при личном присутствии в отделении кредитора, либо онлайн через портал eGov, кредитное бюро или системы кредитора, интегрированные с электронным правительством);
- осуществлена выдача первого потребительского беззалогового кредита онлайн на сумму свыше 150 МРП в банке и 75 МРП в МФО;
- не соблюден "период охлаждения" – деньги выданы раньше установленного времени: банковский заем на сумму от 150 до 255 МРП ранее 8 часов; на сумму свыше 255 МРП – ранее 24 часов; микрокредит на сумму свыше 75 МРП ранее 24 часов после заключения договора и без получения согласия заемщика.
Указанные ограничения также действуют, если в течение одного дня клиент оформляет несколько онлайн-кредитов. Исключения: кредит выдается для оплаты товара, услуги или работы и оплачивается напрямую продавцу, либо если речь идет о погашении задолженности по кредиту в том же банке или микрофинансовой организации, а также в пределах установленного лимита по платежной карте в размере до 150 МРП.
Какие документы нужны:
- постановление полиции о признании вас потерпевшим (ст. 71 УПК) или представление полиции о принятии мер по устранению обстоятельств мошенничества (ст. 200 УПК).
Что делает кредитор:
В течение 3 рабочих дней со дня выявления факта выдачи кредита с указанными нарушениями и при наличии процессуальных документов правоохранительных органов списывает задолженность, вносит изменения в кредитную историю и возвращает удержанные суммы.
Основания для судебного списания (по решению суда)
Если нарушения со стороны банка/МФО неочевидны, но расследование полиции подтверждает факт мошенничества.
Что происходит:
- полиция собирает доказательную базу и передает материалы в суд;
- суд устанавливает факт мошеннического оформления кредита и подтвердить, что оно стало возможным вследствие допущенных нарушений банка/МФО.
К основным нарушениям банка/МФО относятся:
- незаконное получение и использование третьим лицом идентификационных данных клиента (включая удаленное управление устройствами);
- нарушение биометрической идентификации;
- несоблюдение требований по выявлению и фиксации признаков мошенничества.
Что происходит после вступления судебного решения в законную силу
Кредитор обязан не позднее 10 рабочих дней:
- списать задолженность по такому кредиту;
- вернуть клиенту удержанные или уплаченные суммы;
- обновить кредитную историю.
"Без процессуального документа полиции или решения суда банк/МФО не может списать кредит. Списание производится только при установленных нарушениях банка/МФО в пределах действующего законодательства. При отказе банка/МФО исполнять требования подайте жалобу в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка через портал eOtinish".Пресс-служба АРРФР
Ранее мы рассказывали, что 79-летний житель Кокшетау отдал аферистам 13 млн тенге, думая, что помогает дочери избежать ответственности за якобы совершенное ДТП.