Что делать, если мошенники оформили кредит на вас: инструкция от АРРФР

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) разъяснило порядок действий в случае оформления мошеннического кредита на имя жителя Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как выглядит порядок действий

Сразу уведомите банк или микрофинансовую организацию (МВО)

Позвоните или напишите кредитору о том, что кредит оформлен мошенническим способом. Потребуйте: заблокировать карту, счет и доступ в приложение, а также зафиксировать факт обращения.

Обратитесь в полицию

Подайте заявление в полицию (через eGov, eOtinish или лично). Укажите дату, сумму и название банка/МФО. Приложите все доказательства (SMS, скриншоты номеров, с которых звонили мошенники, переписки, выписки).

Получите процессуальный документ

Полиция должна выдать:

постановление о признании потерпевшим (ст. 71 УПК) или представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших преступлению (ст. 200 УПК) – документ направляется непосредственному кредитору. Этот документ нужен, чтобы кредитор приостановил начисление процентов (неустойки) и взыскание задолженности.

Проверьте приостановку начислений

Кредитор обязан в течение 3 календарных дней после получения документа полиции:

остановить начисление процентов и неустойки (пени, штрафов);

приостановить взыскание задолженности и претензионно-исковую работу.

Жалоба в АРРФР, если кредитор отказал принять меры, предусмотренные пунктом 4

Прикрепите отказ банка/МФО и процессуальный документ полиции и направьте жалобу через портал eOtinish.

Списание задолженности возможно только при наличии оснований

Списание мошеннического кредита не происходит автоматически. Оно возможно только, если есть подтвержденные факты нарушений со стороны банка/МФО, а также документы полиции и суда.

Основания для внесудебного списания (без суда):

Если банк или МФО нарушили обязательные требования, а полиция подтвердила факт мошенничества.

Какие нарушения считаются существенными:

отсутствует биометрическая идентификация при оформлении онлайн-кредита;

кредит выдан при отметке о добровольном отказе клиента от получения займов;

нарушены возрастные ограничения выдачи кредитов (кредит выдан лицу младше 21 или старше 55 лет без их согласия на получение кредита, оформленного при личном присутствии в отделении кредитора, либо онлайн через портал eGov, кредитное бюро или системы кредитора, интегрированные с электронным правительством);

осуществлена выдача первого потребительского беззалогового кредита онлайн на сумму свыше 150 МРП в банке и 75 МРП в МФО;

не соблюден "период охлаждения" – деньги выданы раньше установленного времени: банковский заем на сумму от 150 до 255 МРП ранее 8 часов; на сумму свыше 255 МРП – ранее 24 часов; микрокредит на сумму свыше 75 МРП ранее 24 часов после заключения договора и без получения согласия заемщика.

Указанные ограничения также действуют, если в течение одного дня клиент оформляет несколько онлайн-кредитов. Исключения: кредит выдается для оплаты товара, услуги или работы и оплачивается напрямую продавцу, либо если речь идет о погашении задолженности по кредиту в том же банке или микрофинансовой организации, а также в пределах установленного лимита по платежной карте в размере до 150 МРП.

Какие документы нужны:

постановление полиции о признании вас потерпевшим (ст. 71 УПК) или представление полиции о принятии мер по устранению обстоятельств мошенничества (ст. 200 УПК).

Что делает кредитор:

В течение 3 рабочих дней со дня выявления факта выдачи кредита с указанными нарушениями и при наличии процессуальных документов правоохранительных органов списывает задолженность, вносит изменения в кредитную историю и возвращает удержанные суммы.

Основания для судебного списания (по решению суда)

Если нарушения со стороны банка/МФО неочевидны, но расследование полиции подтверждает факт мошенничества.

Что происходит:

полиция собирает доказательную базу и передает материалы в суд;

суд устанавливает факт мошеннического оформления кредита и подтвердить, что оно стало возможным вследствие допущенных нарушений банка/МФО.

К основным нарушениям банка/МФО относятся:

незаконное получение и использование третьим лицом идентификационных данных клиента (включая удаленное управление устройствами);

нарушение биометрической идентификации;

несоблюдение требований по выявлению и фиксации признаков мошенничества.

Что происходит после вступления судебного решения в законную силу

Кредитор обязан не позднее 10 рабочих дней:

списать задолженность по такому кредиту;

вернуть клиенту удержанные или уплаченные суммы;

обновить кредитную историю.

"Без процессуального документа полиции или решения суда банк/МФО не может списать кредит. Списание производится только при установленных нарушениях банка/МФО в пределах действующего законодательства. При отказе банка/МФО исполнять требования подайте жалобу в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка через портал eOtinish". Пресс-служба АРРФР

