Стрижка для привлечения денег: названы самые удачные дни в сентябре-2025

Появился лунный календарь стрижек на сентябрь 2025 года, в котором предоставлен список благоприятных и неблагоприятных дней для стрижки и других манипуляций с волосами. При помощи календаря можно спланировать поход в салон красоты или парикмахерскую, сообщает Zakon.kz.

Согласно лунному календарю на сентябрь, который опубликован в my-calend.ru, наиболее благоприятными днями для стрижки волос являются 3, 4, 5, 6, 12, 13, 19, 22, 25, 26 числа:

стрижка для быстрого роста волос: 3, 4, 5, 6, 22, 25, 26;

стрижка для укрепления волос: 12, 13, 19;

стрижка для привлечения денег: 6, 12, 13, 25, 26.

Неблагоприятные дни для стрижки: 1, 8, 15, 28.

Благоприятные дни для других манипуляций с волосами:

для покраски волос: 3, 4, 9, 10, 14, 19;

для укрепляющих и оздоровительных масок для волос: 7, 10, 12, 25, 26;

для завивки волос: 4, 5, 8, 9, 13, 14, 20.

А стилист-парикмахер Эмиль Амиров рассказал aif.ru, как подготовить уязвимые волосы к предстоящим зимним холодам и сохранить их сияние и красоту:

"В сентябре, особенно если этот месяц будет дождливым и холодным, помимо использования проверенных шампуней, кондиционеров и масок, рекомендуется включить в уход дополнительные несмываемые средства: спреи для влажных волос и жидкий шелк для сухих. Спрей оказывает дополнительное увлажняющее и разглаживающее воздействие на кутикулу волоса, а жидкий шелк формирует легкую защитную пленку на его поверхности".

По его словам, в осенний период нельзя обойтись и без термозащитных средств, которые помогут предотвратить негативное воздействие резких температурных перепадов, холода и влажности, сохраняя здоровую структуру волоса.

В таких ситуациях эксперт советует использовать специализированные линейки профессиональных косметических средств, разработанных для ухода за волосами в холодное время года.

Материал по теме Косметолог рассказала, как выбрать скраб для здоровой кожи

Ранее врач-невролог назвала опасные последствия использования шумоподавляющих наушников.