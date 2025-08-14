Стрижка для привлечения денег: названы самые удачные дни в сентябре-2025
Согласно лунному календарю на сентябрь, который опубликован в my-calend.ru, наиболее благоприятными днями для стрижки волос являются 3, 4, 5, 6, 12, 13, 19, 22, 25, 26 числа:
- стрижка для быстрого роста волос: 3, 4, 5, 6, 22, 25, 26;
- стрижка для укрепления волос: 12, 13, 19;
- стрижка для привлечения денег: 6, 12, 13, 25, 26.
Неблагоприятные дни для стрижки: 1, 8, 15, 28.
Благоприятные дни для других манипуляций с волосами:
- для покраски волос: 3, 4, 9, 10, 14, 19;
- для укрепляющих и оздоровительных масок для волос: 7, 10, 12, 25, 26;
- для завивки волос: 4, 5, 8, 9, 13, 14, 20.
А стилист-парикмахер Эмиль Амиров рассказал aif.ru, как подготовить уязвимые волосы к предстоящим зимним холодам и сохранить их сияние и красоту:
"В сентябре, особенно если этот месяц будет дождливым и холодным, помимо использования проверенных шампуней, кондиционеров и масок, рекомендуется включить в уход дополнительные несмываемые средства: спреи для влажных волос и жидкий шелк для сухих. Спрей оказывает дополнительное увлажняющее и разглаживающее воздействие на кутикулу волоса, а жидкий шелк формирует легкую защитную пленку на его поверхности".
По его словам, в осенний период нельзя обойтись и без термозащитных средств, которые помогут предотвратить негативное воздействие резких температурных перепадов, холода и влажности, сохраняя здоровую структуру волоса.
В таких ситуациях эксперт советует использовать специализированные линейки профессиональных косметических средств, разработанных для ухода за волосами в холодное время года.
Материал по теме
Ранее врач-невролог назвала опасные последствия использования шумоподавляющих наушников.