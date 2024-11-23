Семь признаков по-настоящему влюбленного мужчины перечислил психолог

Порой не так просто понять, что мужчина испытывает искренние глубокие чувства к своей избраннице. На какие слова и поступки стоит обращать внимание, сообщает Zakon.kz.

По-настоящему любящего мужчину можно определить по семи простым признакам. Каким именно, рассказал клинический психолог и практикующий психотерапевт Роман Сафронов в беседе с Пятым каналом.

Специалист уверен: если мужчина любит женщину, он считает ее важной частью своей жизни и обращается к ней по-особенному. Например, использует местоимение "мы".

"Мужчина, влюбленный в вас, действительно начинает говорить "мы" и воспринимает вас частью себя. Он впускает вас в свое поле, в свою психику, в свою жизнь, и уже не видит без вас своего дальнейшего продолжения жизни, и в целом своей деятельности", – объясняет Сафронов.

Он отмечает, что для речи влюбленного мужчины обычно употребление таких фраз, как "мы поехали", "мы так провели время". А если он общается с друзьями, то говорит "мы придем вместе".

Второй признак, по мнению психолога, связан с тем, принимает ли мужчина женщину такой, какая она есть, со всеми плюсами и минусами.

"У него уже нет "розовых очков", он уже видит и осознает вот это продолжение жизни вместе и движется в это продолжение вместе с вами. Он не стесняется вас, ваших реакций, ваших поступков и может легко и просто обсуждать их с вами. Вы, соответственно, с ним можете легко эти вещи обсуждать", – говорит специалист.

Другими словами, женщина знает, что может с этим человеком открыто поговорить, объяснить, что ей нравится, а что нет. При этом такие обсуждения не приводят к ссорам, а способствуют изменениям в лучшую сторону.

Третий признак влюбленного мужчины – его реакция на юмор избранницы, на ее шутки и их подхватывание.

"То есть, мужчина через это начинает с вами флиртовать, играть. Он легко включается в эту самую игру и с удовольствием ее продолжает. Соответственно, ему нравится ваш юмор, нравится то, что вы говорите, как вы это делаете, и он умиляется этому. Ну или же просто любит это", – говорит Сафронов.

Четвертый признак связан с тем, что предлагает мужчина:

"Мы всегда создаем какие-то определенные ритуалы, какие-то определенные действия, связанные с другим человеком и отношениями с этим человеком. Поэтому важным признаком того, что мужчина вас любит – это создание общих единых ритуалов, которые вы может быть осознанно, может быть неосознанно реализуете в вашей совместной жизни", – говорит эксперт.

Такими ритуалами могут быть поцелуи перед уходом из дома или объятия перед сном. Они не замечаются в обычной жизни, но очень важны. Подобные привычки могут быть связаны также с каким-то совместным времяпрепровождением.

"Мужчина, который вас любит, всегда старается объединить и включить вас в свою деятельность и оставить в этой самой деятельности место для вас. Поэтому старайтесь погружаться в эту самую деятельность, находить общие интересы и включаться в них и создавать на основе этих самых действий ритуалы. Поэтому это важный признак того, что у вас любовь крепнет и развивается", – объясняет специалист.

Пятым признаком является то, что партнер поддерживает начинания своей женщины.

"Он может их не всегда принимать, но всегда он вас в этих самых начинаниях поддерживает и всегда дает вам возможность в них развиваться, раскрываться", – отмечает Сафронов.

Шестой признак связан с отстаиванием интересов женщины перед другими, будь то родители или друзья. Также мужчина, который действительно влюблен, начинает немного иначе себя вести в присутствии своей избранницы. Он становится более теплым, открытым и общительным.

Седьмой признак – мужчина делает для женщины то, о чем она просит и что ей важно. Это касается и разных "приятностей" без повода.

"К примеру, он может сделать вам подарок, который действительно вы давно хотели, но об этом, может быть, даже не говорили, а он заметил. Или он дарит вам цветы, не те, которые ему легче купить, или те, которые ему больше нравятся, а те, которые нравятся вам", – поясняет психолог.

При этом в обыденной жизни, если пара долго живет вместе, мужчина берет на себя часть определенных рутинных дел, не спрашивая у женщины, нужно это делать или нет.

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