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Три "красных флага", которые можно заметить на первом свидании, перечислил психолог

свидание, отношения, любовь, романтика, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 15:08 Фото: pixabay
Существуют нюансы, на которые нельзя закрывать глаза в начале отношений. Психологи настаивают, что вычислить их модно уже на первом свидании, сообщает Zakon.kz.

Подробнее о нюансах в беседе с 5-tv.ru рассказала психолог Александра Миллер.

По мнению специалиста, "красные флаги" в поведении мужчины, которые нельзя игнорировать с первой встречи – проявление жадности, абьюз и критика бывшей возлюбленной.

Миллер поясняет, что помимо внешнего вида и общей совместимости, важно обращать внимание на отношение мужчины к деньгам, поскольку это может многое сказать о его характере и ценностях. Она уверена, что если потенциальный избранник отказался оплачивать счет на первом свидании – это серьезный повод, чтобы настрожиться.

"Если девушка думает, что здесь ничего страшного нет и мужчина просто следит за своим бюджетом, то это не так. А ведь у них даже еще не завязались отношения, это не семейная жизнь, в которой можно позволить себе считать, сколько стоит батон хлеба. Это, по меньшей мере, не особо этично", – считает специалист.

Если мужчина в негативном ключе рассказывает о своей бывшей девушке или жене – это тоже "красный флаг". То же самое касается ситуации, когда он не общается со своими детьми от предыдущего брака и отказывается им помогать.

"Мужчина так или иначе должен нести ответственность. Ситуации, конечно, бывают разные. И, как правило, мужчина все это со своей точки зрения будет преподносить, что он хороший и все плохие. Но если он зрелая личность, которая несет ответственность за себя и свои поступки, он найдет, каким образом решить этот вопрос", – объяснила психолог.

Если на первом свидании мужчина уже пытается контролировать избранницу, то, скорее всего, эти отношения будут абьюзивными.

"Когда он говорит, что ты будешь делать потом все, как я скажу, а ты не будешь работать или как-то это все завуалированно. Он может сказать, что я буду заботиться о тебе, и ты ни дня не будешь работать никогда", – отмечает эксперт.

В такой момент мужчина может показаться очень заботливым и даже идеальным. Однако чаще всего манипулятор просто скрывает с помощью красивых слов желание контролировать девушку.

Чаще всего то, на что люди закрывают глаза в начале отношений, становится причиной их конца, подчеркнула Александра Миллер. Поэтому на первом свидании важно отслеживать свои ощущения и трезво мыслить, а не искать оправдания недостаткам мужчины.

Ранее ученые перечислили самые уязвимые категории людей, которых чаще всего выбирают в качестве жертв брачные аферисты.

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