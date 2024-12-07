Астрологи вычислили знаки зодиака, которые не умеют говорить о чувствах

Часто приходится слышать, что женщины любят ушами, а значит, для них очень важны романтические признания. Астрологи уверены, если избранник редко говорит о любви, дело может быть в его знаке зодиака, сообщает Zakon.kz.

В интервью ТСН Астролог Людмила Булгакова назвала мужчин зодиака, которые не умеют признаваться в любви.

Козерог

Представители этого зодиака со стороны кажутся очень строгими и суровыми, и, хотя на самом деле это не так, но они в этом ни за что не признаются – слишком боятся, что окружающие воспользуются их слабостью. Этим же опасением вызвано и их нежелание, а также неумение говорить о своих чувствах.

Телец

Эти знаки зодиака уверены, что лучшее слово – это дело: зачем рассыпаться в комплиментах и признаниях, если поступки и подарки говорят сами за себя. К тому же, Тельцам банально лень придумывать словесные реверансы, в которых они не сильны.

Рыбы

Рыб косноязычными никак не назовешь – они умеют красиво и по делу говорить, но вот рассказывать о своих чувствах, как правило, категорически не хотят. Причина такого нежелания проста: им кажется, что любые слова не смогут полностью выразить то, что они испытывают.

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