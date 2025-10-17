Астрологи перечислили знаки зодиака, которые не умеют возвращать долг

Независимо от знака зодиака, люди порой забывают о том, что заняли деньги. Однако астрологи уверены: есть знаки зодиака, которые чаще всего оказываются в списке ненадежных заемщиков, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail поясняют, что это не всегда связано с плохими намерениями – просто кто-то искренне не умеет распоряжаться финансами.

Близнецы

Эти люди могут занять деньги с искренним намерением их вернуть, но потом в их жизни происходит миллион событий, они увлекаются чем-то новым и просто забывают о долге. Близнецы не слишком переживают о финансовых обязательствах, особенно если сумма кажется им незначительной. Они легко обещают вернуть долг "завтра" – и обещание срывается.

Стрелец

Представители этого знака зодиака не любят ограничений, а долги – это одно из них. В их мире всегда есть что-то более интересное, чем возвращение долгов, и не потому, что они хотят кого-то обмануть – просто они живут моментом.

Весы

Представители этого знака зодиака могут оказаться в долгах не потому, что тратят бездумно, а потому, что не умеют отказывать, когда их просят помочь другим. Они могут дать деньги в долг друзьям, вложиться в чужие идеи, а потом понять, что сами оказались в сложном положении.

Лев

Львы любят роскошную жизнь и не всегда умеют жить по средствам. Они могут занять деньги, чтобы поддерживать свой уровень комфорта, а потом искренне удивляться, почему все так переживают по поводу какой-то суммы. Для них важнее сохранить статус и показать, что все под контролем, чем разбираться с долгами.

