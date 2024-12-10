Астрологический прогноз на 11 декабря

Астрологи составили гороскоп на 11 декабря 2024 года для всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

Повышается жизненный потенциал, улучшается самочувствие. Вы сегодня многое успеете сделать, потому что правильно распоряжаетесь временем и не тратите энергию зря. Легко найти общий язык с окружающими, завязать знакомства. Симпатия вспыхивает неожиданно и быстро приводит к пробуждению более сильных чувств. Очень хорошо этот день подходит Овнам для романтических свиданий.

Телец

День неплохой. Он не обходится без трудностей, но не возводит на вашем пути непреодолимых преград. Многие проблемы удается решить благодаря своевременному вмешательству друзей или родственников. Тельцам не нужно полагаться только на себя, и это, конечно, очень приятно. Возможны проблемы в поездках, поэтому желательно держаться ближе к дому или ограничиться пешими прогулками.

Близнецы

Сбавьте обороты – этот день совершенно не подходит для трудовых подвигов. А вот разнообразные развлечения, активный отдых, встречи с друзьями будут очень кстати. Вы жаждете экспериментов и новых впечатлений. Сейчас для того и другого момент не самый подходящий, лучше бродить знакомыми тропами. Эмоциональный фон нестабилен, иногда вы невольно провоцируете ссоры.

Рак

Раков ждет большая работа – не ленитесь и не пытайтесь свалить ее на кого-то другого. Это день ответственных решений и важных шагов, желательно настроиться на серьезный лад. Не полагайтесь на удачу: рассчитывать нужно, прежде всего, на собственные силы, которые надо еще и оценить реально. Но не слишком увлекайтесь самокритикой. Комплименты, которые вы слышите от самых разных людей, отнюдь не лишены оснований.

Лев

Готовьтесь к новым впечатлениям – день обещает быть чрезвычайно насыщенным. Вы беспокойны и неутомимы, едва ли кто-то сможет удержать вас, помешать вам добиться цели. Союзников вы выбираете интуитивно, и не ошибаетесь. Львам можно браться за новые дела, даже если вы не слишком уверены в своих силах. Неплохой день для начала романтических отношений.

Дева

Дев ждет приятная и многообещающая встреча. События этого дня можно увидеть в очень разном свете – фактически, все зависит от вашей точки зрения.Достичь хотя бы относительной объективности помогут друзья; так что не стоит обижаться на их резкость и прямоту. Не будьте слишком серьезны: день создан для того, чтобы весело проводить время, развлекаться, радоваться жизни.

Весы

День ровный, приятный и позитивный. Весы деловиты и энергичны, готовы трудиться в поте лица, но и об отдыхе не забываете. День хорошо подходит для встреч, в особенности – делового характера. Чем более легкомысленный характер носят беседы, тем меньше позитивных эмоций они вам приносят. Невысок творческий потенциал, трудно придумать и открыть для себя что-то новое.

Скорпион

Вы сможете добиться неплохих результатов в сложном и ответственном деле. Правда, вам больше нравится помогать окружающим, а не решать собственные проблемы: пословица, утверждающая, что чужую беду можно развести и руками, как никогда актуальна. Скорпионов поддерживают и одобряют старшие родственники, а вот с ровесниками найти общий язык значительно труднее.

Стрелец

Этот день очень хорошо подходит Стрельцам для любой полезной деятельности, поэтому не следует проводить его праздно. Чем больше вы запланируете – тем больше успеете, и тем более значительными будут ваши достижения. Для дружеских встреч и романтических свиданий лучше всего подходит середина дня: в это время вы будете расположены к общению, готовы поделиться своими идеями, предложить окружающим нечто необычное.

Козерог

День проходит интересно. Поскольку ваш творческий потенциал высок, вы и сами без дела не сидите, и другим не позволяете проводить время праздно. Возможны новые знакомства, приятные встречи. Можно ходить по магазинам, но покупать следует только что-то для себя: для выбора подарков день неблагоприятен. Кроме того, нежелательно экспериментировать с имиджем, проводить сложные косметические процедуры.

Водолей

День проходит довольно спокойно. Ничто не препятствует реализации ваших планов, и это не может не радовать. Водолеям можно заниматься сложными делами, масштабными проектами. Вы легко находите помощников, союзников и единомышленников – людям интересно иметь с вами дело, делить дела и заботы.

Рыбы

Рыбам будет довольно трудно приспособиться к ритму этого дня, направить свою энергию в мирное русло. Хочется заниматься чем-то полезным и важным, но никак не удается решить, чем именно. Можно планировать поездки. Долгая дорога не утомит вас, даже если вы будете за рулем. Во второй половине дня возможны встречи с иностранцами.

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