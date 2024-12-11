Кофе продлевает жизнь, выяснили ученые

Ученые Центра неврологии и клеточной биологии в Португалии назвали кофе напитком, способным замедлить процессы старения, сообщает Zakon.kz.

Исследование, опубликованное в журнале Ageing Research Reviews, выявило, что активные вещества в составе кофе, такие как кофеин и хлорогеновые кислоты, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Эти свойства помогают не только поддерживать организм в тонусе, но и положительно влиять на его общее состояние.

В рамках работы ученые проанализировали более 50 эпидемиологических исследований, охвативших около трех миллионов человек. Внимание уделялось связи между уровнем потребления кофе и показателями смертности, продолжительности жизни и частотой возрастных заболеваний. Исследование охватило различные регионы и этнические группы, что позволило выявить глобальные тенденции.

Результаты показали, что умеренное употребление кофе может снизить риск смертности на 17% и продлить продолжительность здоровой жизни в среднем на 1,8 года. Кроме того, у людей старшего возраста наблюдалось улучшение когнитивных функций и физического состояния. Также кофе оказал положительное влияние на сердечно-сосудистые, онкологические и респираторные заболевания, выступая в роли нормализатора, который стабилизирует физиологические процессы организма.

Авторы исследования подчеркивают важность умеренного потребления кофе для повышения качества жизни. Несмотря на убедительную статистическую базу, ученые не исключают влияние социальных и медицинских факторов. Эти данные открывают новые перспективы для изучения кофе как средства для укрепления здоровья и продления активного долголетия.

Ранее сообщалось, что цены на кофе достигли самого высокого уровня за 27 лет.