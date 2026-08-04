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Наука и технологии

Ученые выяснили, как сокращение белка в рационе влияет на старение

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 19:59 Фото: Zakon.kz
Умеренное сокращение белка в рационе может улучшить обмен веществ и замедлить процессы старения. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие результаты более 350 научных исследований, сообщает Zakon.kz.

Авторы изучили результаты экспериментов на животных, клинических испытаний и наблюдательных исследований.

Анализ показал, что ограничение белка способно повысить чувствительность организма к инсулину, уменьшить воспалительные процессы, снизить количество жировой ткани и активировать механизмы, связанные с долголетием.

"В некоторых случаях такой эффект наблюдался даже без снижения общей калорийности питания. Важную роль играет гормон FGF21. При уменьшении потребления белка его уровень повышается, что помогает организму эффективнее расходовать энергию, поддерживать нормальный уровень сахара в крови и снижать воспаление", – пишет журнал Cell Press Blue.

При этом ученые подчеркивают, что сокращать белок стоит не всем. Беременным женщинам, пожилым людям и тем, кто регулярно занимается спортом, наоборот, может требоваться повышенное содержание белка в рационе.

Ранее российские ученые попытались понять, существует ли предел продолжительности жизни человека, если устранить основные причины старения, за исключением изменений ДНК в клетках, называемых соматическими мутациями

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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