Ученые выяснили, как сокращение белка в рационе влияет на старение

Умеренное сокращение белка в рационе может улучшить обмен веществ и замедлить процессы старения. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие результаты более 350 научных исследований, сообщает Zakon.kz.

Авторы изучили результаты экспериментов на животных, клинических испытаний и наблюдательных исследований.

Анализ показал, что ограничение белка способно повысить чувствительность организма к инсулину, уменьшить воспалительные процессы, снизить количество жировой ткани и активировать механизмы, связанные с долголетием.

"В некоторых случаях такой эффект наблюдался даже без снижения общей калорийности питания. Важную роль играет гормон FGF21. При уменьшении потребления белка его уровень повышается, что помогает организму эффективнее расходовать энергию, поддерживать нормальный уровень сахара в крови и снижать воспаление", – пишет журнал Cell Press Blue.

При этом ученые подчеркивают, что сокращать белок стоит не всем. Беременным женщинам, пожилым людям и тем, кто регулярно занимается спортом, наоборот, может требоваться повышенное содержание белка в рационе.

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