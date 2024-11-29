Кому не стоит есть мандарины

Российский врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков отметил, что мандарины не для всех. Он подробнее рассказал, кому их не рекомендуется употреблять, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru 9 декабря 2024 года он уточнил, что мандарины не рекомендуется употреблять людям, у которых есть аллергия на какие-либо вещества, содержащиеся в этом продукте, а также тем, у кого имеются генетические мутации по усвоению различных углеводов.

"Мандарины не рекомендуется употреблять людям, у которых есть склонность к пищевой аллергии особенно на цитрусовые продукты. Также тем, у кого есть нарушение в микробиомном балансе кишечника, людям с определенными ферментопатиями, генетическими мутациями по усвоению тех или иных углеводов". Антон Поляков

Поляков добавил, что у тех, кому не рекомендовано употреблять мандарины, могут быть разные последствия от съеденного продукта.

"Я не могу сказать, что это будет вред от мандарина, это будет, скажем так, вред от потребления продукта, который организму не подходит. То есть это могут быть расстройство желудочно-кишечного тракта, различные кожные высыпания. Это также могут быть вздутие, газообразование. Кроме того, у человека могут происходить изменения настроения. Например, состояние сонливости или туман в голове. Но в целом это нагрузка на иммунную систему". Антон Поляков

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