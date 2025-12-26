Оранжевая радость: как выбрать вкусные мандарины и из каких стран их везут в Казахстан

В преддверии новогодних праздников казахстанские рынки и магазины засыпали мандаринами. В 2025-м к нам привезли почти 64 тысячи тонны цитрусовых на 31 миллион долларов. Покупатели разбирают сначала плоды из Китая, а потом все остальные. Как не ошибиться при выборе, расскажет Zakon.kz.

Запахло зимними праздниками, повсюду аромат мандаринов. Без оранжевого символа дастарханы перед Новым годом и Рождеством были бы не такими яркими. Ученые доказали: цитрусовые вырабатывают серотонин – гормон счастья. Правда, это удовольствие недешевое. Продавец фруктов и овощей на рынке в Алматы Алия Калиева говорит: в прошлом году килограмм кисло-сладких шаров стоил в среднем 1200 тенге, а сейчас – 1400.

"Мандарины у нас есть марокканские, египетские, китайские, турецкие, аргентинские. Из Аргентины, Марокко и Египта считаются дорогими, они стоят от двух тысяч до 2500. Еще бывают из России, они тоже не из дешевых, но их мало, поэтому разбирают быстро. Мандарины из Турции – подешевле: 1500-2000 тенге. Самые ходовые сейчас – китайские: 1400 тенге, а где-то встречаются и за 1200 и за 1000, но придется поискать. Стоимость зависит от сезона. Перед новогодними праздниками, конечно, все дороже. Сейчас цены самые высокие. В октябре и ноябре мы продавали гораздо дешевле, потому что нам так поставляли", – сказала Алия.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Возле прилавков с фруктами выстраиваются очереди. Среди тех, кто пришел закупиться, Айнура Даулетжанова. У нее мандарины украшают стол всю зиму. Девушка добавляет сочные дольки в салаты и отдельно ест как десерт. В этот раз Айнура купила целый ящик, чтобы хватило надолго.

"Хочу на новогоднюю ночь приготовить салат с морковью, мандаринами, яблоком и грецкими орехами. Пусть это будет изюминкой стола. Ну и так вообще мы с семьей любим мандарины. У меня двое маленьких детей, они могут есть мандарины килограммами, как Чебурашки", – отметила Айнура.

Фото: Zakon.kz

У каждого сорта мандаринов свой неповторимый вкус, и у людей предпочтения разные. Одни любят сладкие, другие – с кислинкой. У покупателей разбегаются глаза. Но некоторые точно знают, какой вид им нужен. А кто-то полагается на интуицию.

– Какие мандарины покупаете чаще всего?

– Обычно у нас в семье мандарины берет жена, но сейчас она занята, вот и отправила на рынок меня. Сказала выбрать на свое усмотрение, я попросил взвесить маленькие без косточек. Еще взял средние, они с косточками, зато послаще. Самые крупные не стал покупать, их чистить трудновато, как мне кажется.

– Чем вам нравятся мандарины?

– Вкус мандаринов у меня с детства ассоциируется с Новым годом, с праздником. Люблю в первые дни января положить в тарелку несколько мандаринов, сесть перед телевизором, укутаться в плед, смотреть новогодние фильмы и не спеша есть. Тогда сразу чувствуется какое-то спокойствие, и настроение поднимается.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Выбирать цитрусовые надо уметь – а это особое искусство, заявляют продавцы. По их словам, у спелых мандаринов цвет должен быть однородным, без зеленых пятен и черных точек. Темно-оранжевые сорта всегда слаще. Без прикосновений оценить состояние плодов бывает непросто. Слишком мягкие покупать не стоит, они долго не протянут. Увядшие листья тоже должны насторожить.

"Посмотрите на листочки. Если они завяли или обветрились – это дурной знак: значит, мандарины несвежие. Не стесняйтесь, потрогайте несколько мандаринок из разных углов коробки. Зажмите мандарин между большим и средним пальцами и слегка надавите. Плод должен спружинить. Если этого не произошло и плод твердый – он не дозрел. Если пальцы продавили мандарин без усилия, он уже "уставший". А если кожура ушла слишком глубоко или треснула, фрукт перезревший", – поясняет продавец Мурад Искаков.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Широкий ассортимент мандаринов предлагают и небольшие торговые точки вдоль улиц и во дворах. Но там цены выше среднерыночных. А торговаться продавцы в киосках не любят. Все-таки "мы не на базаре".

Дешевле, чем на рынках, мандарины можно найти в супермаркетах на распродаже или по акциям. К примеру, в одном из сетевых универмагов продают египетские мандарины за 975 тенге.

Фото: Zakon.kz

Людей привлекает не только аромат, но и полезные свойства мандаринов. Они благоприятно влияют на кровеносную систему, нормализуют артериальное давление, укрепляют сосуды, улучшают пищеварение и поддерживают зрение. Но чрезмерное потребление может привести к лишним килограммам и серьезным проблемам с желудком, предупреждают специалисты.

"Сок мандаринов действительно поднимает настроение. Но людям с проблемами ЖКТ злоупотреблять цитрусовыми вредно. Есть их натощак вообще нельзя. Избыток кислоты мешает работе желудка. Если у человека наблюдалась аллергия, то есть мандарины строго запрещается. Взрослому без хронических заболеваний рекомендуется съедать не больше трех больших или шести маленьких плодов в сутки. Это приблизительно 200 граммов. Превышение нормы может спровоцировать приступы. У пациентов, склонных к полноте, после переедания появляется лишний вес", – комментирует нутрициолог Екатерина Дудинкова.

Фото: Zakon.kz

Эксперты советуют людям с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта перед поеданием мандаринов проконсультироваться с врачом.

Материал по теме Оранжевое настроение: почему не следует налегать на мандарины

Львиную долю мандаринов в Казахстан завозят из-за границы. За последние несколько лет объемы поставок цитрусовых возросли почти вдвое. Если в 2019-м в нашу страну доставили около 57 тысяч тонн, то за 2024-й привезли свыше 100 тысяч тонн. А за девять месяцев 2025-го импорт составил 63,8 тысячи тонн на 31 миллион долларов. Это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Energyprom.kz.

По информации Бюро национальной статистики, основные поставщики фруктов с запахом Нового года в Казахстан – Китай, Пакистан и Турция.

Фото: Zakon.kz

Материал по теме Мандарины vs апельсины: какой фрукт выигрывает

Результаты выборочных исследований показывают, что практически каждый сезон расходы населения на фруктовую корзину заметно растут. И даже ежегодное удорожание не останавливает казахстанцев, желающих отведать любимое лакомство.