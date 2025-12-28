Мандарины без вреда: эксперт дал советы для детей и взрослых

врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов в преддверие Нового года посоветовал детям не есть больше одного мандарина в день, а взрослым – не больше трех, сообщает Zakon.kz.

Он рассказал "Газете.Ru", что два-три плода покрывают суточную потребность в витамине С и не нагружает пищеварение.

Мандарин – продукт низкокалорийный, большая часть которого состоит из воды. Он приносит пользу иммунитету, помогает во время простуды, улучшает пищеварение за счет пищевых волокон. Но именно из-за кислот и сахаров мандарины могут быть не всегда безвредными.

"Чувствительный желудок, заболевания поджелудочной железы, аллергия – все это повод относиться к фрукту осторожно. Кислотность мандарина стимулирует выработку желудочного сока, поэтому людям с гастритами и язвенными заболеваниями стоит употреблять цитрус только после еды и в небольшом количестве", – отметил специалист.

Также он посоветовал не переедать тем, у кого есть склонность к аллергическим реакциям, так как "яркая кожура и насыщенный сок могут спровоцировать зуд и высыпания".

"Детям мандарины в рацион вводят постепенно, наблюдая за реакцией организма. Кстати, есть их лучше не на голодный желудок, а как десерт, – так они лучше усвоятся и не вызовут раздражения слизистой", – резюмировал Белоусов.

