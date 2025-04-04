Почему Львы, Стрельцы и Козероги – фавориты звезд и судьбы

Астрологи на постоянной основе уверяют, что только три представителя зодиакального круга обладают особыми характеристиками, которые делают их настоящими любимцами фортуны, сообщает Zakon.kz.

К везунчикам специалисты отнесли Львов, Стрельцов и Козерогов.

Львы рождаются, чтобы сиять. Они уверены в себе, умеют брать ответственность за свою судьбу и никогда не довольствуются малым. Львам не страшны трудности, ведь они видят в них не преграды, а возможности. Они обожают конкуренцию и не боятся рисковать.

Стрельцы – прирожденные авантюристы и исследователи. Они не боятся менять жизнь, рисковать и пробовать что-то новое. Их оптимизм буквально запрограммирован на победу. Свобода – их главное топливо, и именно независимость позволяет им действовать решительно. Там, где другие останавливаются из-за страха или сомнений, Стрельцы идут вперед.

Козероги – это символ упорства и дисциплины. Они не ждут подарков от судьбы, но именно их трудолюбие и умение выстраивать стратегию делают их триумфаторами. Козероги обладают особым чутьем на перспективу. Они не распыляются на мелочи, а терпеливо строят свое будущее,

В заключительной части публикации издания "Стерлеград" астрологи, конечно же, добавляют, что уверенность в себе, смелость и дисциплина – качества, которые всегда увеличивают шансы на успех, вне зависимости от положения звезд.

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Фазы Луны в астрологии имеют особое значение в жизни человека, так как влияют на различные ее аспекты. С 1 по 13 апреля будет период растущей Луны. О том, что лучше не делать в это время, а какие дела желательно побыстрее закончить в ближайшие пару недель, рассказала астролог Элиана Астратова. По ее словам, нужно сосредоточиться на начинаниях, которые требуют накопления и роста.