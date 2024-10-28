Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ученые вычислили, как интеллект мужчины влияет на его отношения с женщинами

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 01:53 Фото: pixabay
Специалисты Университета Окленда в американском штате Мичиган нашли связь между интеллектом и вовлеченностью в отношения среди мужчин, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Personality and Individual Differences, команда набрала 202 мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, состоящих в отношениях не менее полугода. Для оценки общего интеллекта исследователи использовали Международный ресурс когнитивных способностей.

Кроме того, ученые разработали специальные опросники, чтобы выявить агрессивное поведение, направленное на партнера: частоты оскорблений партнера, сексуального принуждения и затратных тактик удержания партера (эмоциональное манипулирование партнером, контроль за его местонахождением, угрозы возможным соперникам и так далее).

Добровольцы прошли оценку ревности, психопатии, эректильной дисфункции, а также ответили на вопросы о вовлеченности в отношения.

Результаты показали, что более высокий общий интеллект был явно связан с более позитивным поведением и снижением негативного поведения в романтических отношениях. Интеллектуально развитые мужчины реже оскорбляли женщин и демонстрировали другие формы агрессивного поведения.

Ученые пришли к выводу, что интеллект может поддерживать более глубокую, более постоянную приверженность романтическим отношениям. Однако интеллект не показал значимых связей с другими переменными, такими как ревность или поведение, направленное на сохранение партнера ради собственной выгоды.

Согласно данным издания, открытие предполагает, что интеллект может специфически влиять на определенные вредные формы поведения и позитивные инвестиции, а не на всю динамику отношений по всем направлениям.

Ранее ученые назвали неожиданную причину супружеских измен.

Читайте также

исследование
Ранние признаки развития психоза у детей
Каким образом плесень может захватить планету
Каким образом плесень может захватить планету – исследование
Большинство космических путешественников сталкиваются с одним и тем же изнурительным недугом
Большинство космических путешественников сталкиваются с изнурительным недугом – исследования
Елена Беляева
США 2024 год Наука Исследования
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов, зима, снег
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 28 по 30 октября
Ерке Есмахан поделилась радостной новостью
Ерке Есмахан поделилась радостной новостью
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Метель в Астане и ливень в Алматы: в 14 областях объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: