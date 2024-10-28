Ученые вычислили, как интеллект мужчины влияет на его отношения с женщинами

Специалисты Университета Окленда в американском штате Мичиган нашли связь между интеллектом и вовлеченностью в отношения среди мужчин, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Personality and Individual Differences, команда набрала 202 мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, состоящих в отношениях не менее полугода. Для оценки общего интеллекта исследователи использовали Международный ресурс когнитивных способностей.

Кроме того, ученые разработали специальные опросники, чтобы выявить агрессивное поведение, направленное на партнера: частоты оскорблений партнера, сексуального принуждения и затратных тактик удержания партера (эмоциональное манипулирование партнером, контроль за его местонахождением, угрозы возможным соперникам и так далее).

Добровольцы прошли оценку ревности, психопатии, эректильной дисфункции, а также ответили на вопросы о вовлеченности в отношения.

Результаты показали, что более высокий общий интеллект был явно связан с более позитивным поведением и снижением негативного поведения в романтических отношениях. Интеллектуально развитые мужчины реже оскорбляли женщин и демонстрировали другие формы агрессивного поведения.

Ученые пришли к выводу, что интеллект может поддерживать более глубокую, более постоянную приверженность романтическим отношениям. Однако интеллект не показал значимых связей с другими переменными, такими как ревность или поведение, направленное на сохранение партнера ради собственной выгоды.

Согласно данным издания, открытие предполагает, что интеллект может специфически влиять на определенные вредные формы поведения и позитивные инвестиции, а не на всю динамику отношений по всем направлениям.

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