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Советы

Эксперт назвал три фрукта, которыми не стоит злоупотреблять

какие фрукты не стоит есть в большом количестве , фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 21:54 Фото: magnific
Даже продукты, которые принято считать безусловно полезными, стоит употреблять с учетом особенностей организма и образа жизни, сообщает Zakon.kz.

Эксперт по долголетию Диего Суарес призвал не злоупотреблять некоторыми фруктами и ягодами. Об этом пишет издание 20minutos.

В список Суареса попали:

  • бананы;
  • манго;
  • виноград.

По его мнению, особенно внимательно к их количеству в рационе стоит относиться людям с лишним весом, вздутием живота, постоянной усталостью и низкой физической активностью.

Первыми специалист выделил бананы. Он обратил внимание на высокое содержание сахаров в спелых плодах:

"Банан состоит из чистой фруктозы. В спелом банане содержится столько же сахара, сколько в столовой ложке Nutella", – предупредил Суарес.

Эксперт считает, что людям, которые сталкиваются со вздутием живота, лишним весом и постоянной усталостью, стоит избегать большого количества бананов из-за возможного резкого скачка уровня инсулина.

С осторожностью, по мнению Суареса, следует относиться и к манго. Он считает, что этот фрукт особенно уместен для людей, которые живут в тропическом климате и регулярно занимаются спортом. При малоподвижном образе жизни специалист связывает его употребление с усилением воспалительных процессов в организме.

Еще один продукт в списке – виноград. Суарес призвал ограничить его количество в рационе, объясняя это высокой гликемической нагрузкой:

Его гликемическая нагрузка настолько высока, что организм перерабатывает его как газировку. Он не утоляет голод, а просто вызывает привыкание", – пояснил он.

Конечно, это не универсальный запрет на бананы, манго или виноград. Для большинства людей фрукты остаются источником клетчатки, витаминов и других полезных веществ. Поэтому практичнее говорить не о полном исключении продуктов, а о разумных порциях и сбалансированном рационе.

Ранее мы сообщали, как наладить сон без лекарств.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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