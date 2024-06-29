Что делать, если выпадают волосы

С давних времен красивые волосы являлись признаком красоты и здоровья человека. Как укрепить волосы, от каких витаминов зависит их здоровье и что делать, если волосы вдруг начали выпадать, – в материале Zakon.kz.

Выпадение волос обычно свидетельствует о дефиците в организме некоторых витаминов, например, витамина D и железа. Также на состояние волос влияют такие микроэлементы, как цинк, медь, селен, магний и кальций, пишет портал "Вечерняя Москва".

К выпадению волос могут приводить некоторые эндокринные заболевания. В этом случае, помимо выпадения волос, будут проявляться симптомы в виде нарушения общего самочувствия, жалоб со стороны других органов и систем. Для исключения данных состояний необходимо прийти на прием к эндокринологу.

Как укрепить волосы?

Врачи рекомендуют в первую очередь обратить внимание на питание. Здоровье волос могут поддержать продукты, богатые полноценными белками.

К ним относятся:

говядина; птица; рыба; яйца; молочные продукты; киноа; гречневая крупа.

Если же вы по каким-то причинам не можете полноценно потреблять в пищу животные белки, хорошей альтернативой поддержания здоровья волос является мезотерапия волосистой части головы при помощи коктейлей, содержащих необходимый спектр аминокислот.

Лучше обратиться к специалисту

Учитывая многообразие причин, приводящих к выпадению волос, лучшим решением проблемы будет обращение к специалисту-трихологу, который может составить правильную тактику обследования и последующую терапию.



С помощью трихоскопии можно заподозрить и распознать специфические заболевания кожи волосистой части головы, сопровождающиеся рубцовыми изменениями и необратимой утратой волос на голове.

В ряде спорных случаев можно провести биопсию кожи волосистой части головы.

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