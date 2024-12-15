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Как избежать "синдрома праздничного сердца"

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 02:17 Фото: pixabay
Специалисты Университета Вуллонгонга предупредили о том, что во время новогодних праздниках злоупотребление алкоголем может привести к "синдрому праздничного сердца", сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Conversation, многие люди на праздничных застольях могут ощутить быстрое или нерегулярное сердцебиение, трепетание в груди и головокружение. Такие проявления "синдрома праздничного сердца" чаще всего связаны с чрезмерным употреблением алкоголя, перееданием, обезвоживанием и повышенным уровнем стресса.

Ученые предупреждают, что воздействие алкоголя на нервную систему может привести к воспалению. В свою очередь, это может вызвать нарушение работы электрической системы сердца и последующую аритмию. При этом количество алкоголя, способное вызвать такую реакцию, индивидуально для каждого человека.

Эксперты порекомендовали женщинам и мужчинам употреблять не более 10 стандартных порций алкоголя в неделю и не более четырех – в один день. Под одной порцией алкоголя подразумевается 10 гр. этилового спирта. Столько содержится в 30 мл виски, 100 мл вина или 250 мл пива умеренной крепости.

Кроме того, ученые советуют пить воду между алкогольными напитками. Это помогает уменьшить обезвоживающий эффект спиртного и снизить риск нарушений сердечного ритма, вызванных им.

Ранее сообщалось, как разгрузить организм перед новогодними праздниками.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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