Синдром разбитого сердца существует на самом деле и это состояние может напоминать инфаркт, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала доцент кафедры кардиологии Пироговского Университета Юлия Юферева. По ее словам, после сильного эмоционального потрясения сердце временно теряет способность нормально сокращаться.

"Интересный факт: сердце может буквально "сломаться" от эмоций. Существует редкое, но реальное заболевание – синдром Такоцубо, или "синдром разбитого сердца". После сильного эмоционального потрясения – смерти близкого человека, развода или даже внезапной радости – сердце временно теряет способность нормально сокращаться. Симптомы практически неотличимы от инфаркта: боль в груди, одышка, слабость. Однако причиной становится не закупорка сосудов, а мощнейший выброс стрессовых гормонов. Свое название синдром получил благодаря японской ловушке для осьминогов "такоцубо": на снимках сердце приобретает похожую форму", – объяснила врач "Газете.Ru".

По словам Юферевой, у людей с высокой активностью миндалевидного тела – структуры мозга, отвечающей за реакцию страха и тревоги, – чаще развиваются сердечно-сосудистые заболевания.

"По сути, эмоциональный центр мозга способен запускать цепочку биологических реакций, которая через годы приводит к повреждению сосудов и сердца. Стресс – значимый фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний; хроническое психоэмоциональное напряжение постепенно изнашивает сердечно-сосудистую систему. Хорошая новость заключается в том, что стресс поддается управлению. Причем многие методы оказывают измеримое кардиологическое действие и имеют убедительную доказательную базу: это йога, дыхательные гимнастики, медитация и практики осознанности, прогрессивная мышечная релаксация и когнитивно-поведенческая терапия", – объяснила доктор.

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