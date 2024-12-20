Полиция плохого не посоветует: как перехитрить фальшивого Деда Мороза

Мошенники никогда не спят. Особенно они активизируются в период праздников. Аферисты активно используют повышенный интерес к подаркам и акциям. На этот раз с предупреждением выступили полицейские Балхаша. Стражи порядка надеются, что их советы помогут избежать обмана, сообщает Zakon.kz.

Возможные схемы мошенничества

Фальшивые Дед Мороз и аренда зала

Мошенники могут предлагать услуги Деда Мороза, аренду банкетных залов, кейтеринг и другое. Злоумышленники берут предоплату, а потом пропадают.

Признаки, которые должны заставить вас задуматься: низкие цены на услуги, отсутствие договора или юридической информации, отсутствие отзывов.

Совет – подписывайте договор с проверенными компаниями.

Мошенничество на платформах объявлений

Продавцы на площадках предлагают товары для праздника (елки, украшения, подарки) с предоплатой и исчезают. Стоит внимательно отнестись к просьбе перевести деньги на карту, неспособности продавца предоставить реальные фото и доказательства наличия товара.

Совет – используйте безопасные методы оплаты, проверяйте репутацию продавца.

Интернет-магазины-однодневки

Аферисты создают сайты с заманчивыми скидками на популярные товары, предлагая предоплату за заказы.

Признаки: отсутствие юридической информации о магазине, слишком низкие цены на товары, отсутствие отзывов или большое количество одинаковых положительных отзывов.

Совет – проверяйте репутацию магазина, наличие сертификатов и реальных отзывов.

Как защитить cебя и близких от мошенников:

никогда не переводите деньги незнакомым лицам;

проверяйте репутацию магазинов и организаций;

используйте официальные сайты и приложения для покупок;

не сообщайте никому данные своей карты или коды из SMS.

"При подозрении лиц в мошеннических действиях обращайтесь в полицию. Будьте внимательны и осторожны в праздничный период". Пресс-служба ДП Балхаша

Ранее корреспондент Zakon.kz сообщал, что в WhatsApp вновь распространяют уведомления, в которых утверждается, что с "завтрашнего дня" отправка фотографий и видео станет опасной. Подобные "предупреждения" уже опровергали специалисты еще несколько лет назад.