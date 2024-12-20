Полиция плохого не посоветует: как перехитрить фальшивого Деда Мороза
Возможные схемы мошенничества
Фальшивые Дед Мороз и аренда зала
Мошенники могут предлагать услуги Деда Мороза, аренду банкетных залов, кейтеринг и другое. Злоумышленники берут предоплату, а потом пропадают.
Признаки, которые должны заставить вас задуматься: низкие цены на услуги, отсутствие договора или юридической информации, отсутствие отзывов.
Совет – подписывайте договор с проверенными компаниями.
Мошенничество на платформах объявлений
Продавцы на площадках предлагают товары для праздника (елки, украшения, подарки) с предоплатой и исчезают. Стоит внимательно отнестись к просьбе перевести деньги на карту, неспособности продавца предоставить реальные фото и доказательства наличия товара.
Совет – используйте безопасные методы оплаты, проверяйте репутацию продавца.
Интернет-магазины-однодневки
Аферисты создают сайты с заманчивыми скидками на популярные товары, предлагая предоплату за заказы.
Признаки: отсутствие юридической информации о магазине, слишком низкие цены на товары, отсутствие отзывов или большое количество одинаковых положительных отзывов.
Совет – проверяйте репутацию магазина, наличие сертификатов и реальных отзывов.
Как защитить cебя и близких от мошенников:
- никогда не переводите деньги незнакомым лицам;
- проверяйте репутацию магазинов и организаций;
- используйте официальные сайты и приложения для покупок;
- не сообщайте никому данные своей карты или коды из SMS.
"При подозрении лиц в мошеннических действиях обращайтесь в полицию. Будьте внимательны и осторожны в праздничный период".Пресс-служба ДП Балхаша
Ранее корреспондент Zakon.kz сообщал, что в WhatsApp вновь распространяют уведомления, в которых утверждается, что с "завтрашнего дня" отправка фотографий и видео станет опасной. Подобные "предупреждения" уже опровергали специалисты еще несколько лет назад.