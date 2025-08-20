Топ-5 советов, как победить осеннюю хандру

Осень совсем скоро вступит в свои права. А это значит, что вместе с желтыми листьями, прохладным ветром и частыми дождями придет осенняя хандра. Zakon.kz собрал пять полезных советов, которые помогут справиться с сезонной тоской и поднять себе настроение.

Украсьте пространство вокруг себя

С плохим настроением в пасмурные дни проще бороться, если вас окружают яркие вещи. Добавьте в интерьер ярких деталей. К примеру, купите пару букетов живых цветов и расставьте их по всему дому, а в большую вазу разложите сочные фрукты. А еще психологи советуют повесить в доме оранжевые шторы: они будут создавать иллюзию солнечного света. С одеждой это, кстати, тоже работает. Яркая юбка, шарф или куртка обязательно поднимут вам настроение.

Больше гуляйте

Мотивируйте себя выйти на прогулку. Постоянное нахождение в замкнутом пространстве отягощает и без того угнетенное состояние организма. Врачи всего мира в один голос твердят, что прогулка на улице повышает иммунитет и помогает снизить симптомы стресса, тревоги и депрессии. Постарайтесь каждый день совершать хотя бы получасовую прогулку, желательно, в парке или подальше от оживленных дорог.

Правильно питайтесь

Осенью специалисты советуют включать в свой рацион как можно больше листовой зелени и овощей, богатых витаминами С, D, группы B, цинком и магнием. Это нутриенты, особо известные своим иммуномодулирующим действием. Очень важно не пропускать приемы пищи, которые включают горячие блюда. Теплая пища важна не только для обеспечения оптимальных процессов в организме, она также создает атмосферу тепла и уюта, где бы вы не находились.

Если перекусов никак не удается избежать, отдайте предпочтение орехам, авокадо, темному шоколаду. Содержащиеся в них вещества активизируют выработку серотонина, а это как раз то, что нужно, чтобы побороть осеннюю апатию и тоску.

Займитесь спортом

Систематические тренировки обеспечат прилив сил и бодрости, а заодно снизят тревожность и поднимут настроение. Лучше выбрать что-нибудь приятное и не слишком обременительное, к примеру бассейн, йогу или просто пробежку по утрам. А если обычные активности кажутся вам скучными, то отправляйтесь в горы.

Заниматься спортом лучше в компании друзей. Совместные тренировки мотивируют, да и делать разминку вместе будет веселее.

Не забывайте отдыхать

Работать не покладая рук – кратчайший путь к эмоциональному и профессиональному выгоранию и депрессии. Во всем важен баланс. Осень дарит лучшую погоду для прогулок и экскурсий. Мягкий климат позволяет наслаждаться красотой природы и архитектурой родного города.