#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
523.86
544.34
5.11
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
523.86
544.34
5.11
Советы

Астрологи раскрыли пять знаков зодиака, которые отвечают за щедрость у мужчин

подарок, праздники, сюрприз, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 15:36 Фото: pixabay
Щедрость красит любого человека, особенно если он не богат. Это касается не только денег, но и времени, которое он тратит на свою семью или вторую половинку, сообщает Zakon.kz.

Астрологи утверждают, что среди нас есть наиболее щедрые люди, а вычислить их можно по знаку зодиака, пишет sb.by. Особенно актуально это знание перед праздниками, когда девушки и женщины ожидают подарков от возлюбленных и мужей.

По мнению специалистов, по времени рождения мужчины можно понять, сколько он готов тратить на свою избранницу.

Пятое место занимают Весы

По мнению астрологов, мужчины, рожденные под этим знаком зодиака, настоящие эстеты, но очень нежадные. Они ценят красоту и гармонию, а их щедрость – это всегда стиль. Такой мужчина может подарить изящное колье или оплатить красивый ужин, но не потому, что он расточителен, а потому что не хочет выглядеть плохо в ваших глазах. Для Весов важно быть оцененными, поэтому их подарки часто поданы "с приправой" – мол, посмотри, какой я молодец". Правда, если у него будет выбор: потратить деньги на вас или на новую стильную куртку для себя, тут уж кому как повезет.

Четвертое место у Тельцов

Представители этого знака зодиака не привыкли тратить деньги на ерунду, но когда дело касается близких, они становятся по-настоящему великодушными. Хотите идеальный плед из кашемира или роскошный ужин в ресторане? Пожалуйста. Телец с радостью вложится в комфорт, но вот сюрпризы – не его стиль. Он купит вам подарок, только если заранее удостоверится, что вы его хотите.

Третье место занимают Рыбы

Эти мужчины, по мнению астрологов, романтики по призванию. Представитель знака Рыбы подарит не только материальное, но и эмоциональное удовольствие. Да, он может потратиться на букет, который выложит весь его месячный бюджет, или устроить сюрприз в виде билетов на концерт вашей мечты. Но есть нюанс: если он в плохом настроении, ждите что-то вроде красивой открытки. Щедрость Рыб – всегда про эмоции.

Второе место у Стрельцов

Астрологи говорят, что эти мужчины тратят с удовольствием. При этом щедрость Стрельца не только про подарки, но и про эмоции. Ему важно впечатлить, удивить и оставить о себе незабываемое впечатление. Билеты на самолет, неожиданные поездки или спонтанный подарок, о котором вы даже не мечтали, – это его стиль. Правда, Стрелец может так увлечься, что на следующий день забудет, что вообще сделал.

Первое место занимают Львы

Мужчина-Лев дарит так, как будто вручает вам ключи от собственного королевства. Все должно быть дорого, ярко и с размахом. Ювелирные украшения, элитные аксессуары, ужины в лучших ресторанах – Лев любит производить впечатление. Но тут есть нюанс: он дарит не просто так, а чтобы получить восхищение в ответ. Если вы недостаточно выразите свой восторг, рискуете остаться без следующего подарка.

Ранее астрологи вычислили знаки зодиака, которые не умеют говорить о чувствах. В список попали три представителя зодиакального круга.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Новогодние фильмы помогут успокоить собаку во время праздников
Советы
15:14, Сегодня
Новогодние фильмы помогут успокоить собаку во время праздников
Только спокойствие: субботний гороскоп на 21 декабря
Советы
03:59, 21 декабря 2024
Только спокойствие: субботний гороскоп на 21 декабря
Топ-5 секретов уборки перед Новым годом
Советы
22:35, 20 декабря 2024
Топ-5 секретов уборки перед Новым годом
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: