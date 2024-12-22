Психолог назвала пять вещей, которые убивают любовь в паре

Иногда любовь в отношениях испаряется, причем оба партнера не понимают, как это произошло. Однако у специалистов есть ответы на этот вопрос, а также советы о том, как не потерять взаимность, сообщает Zakon.kz.

Разобраться в том, какие вещи убивают большое и светлое чувство, помогла в интервью Aif.ru психолог Татьяна Василькова.

Ожидания

Любовь убивают ожидания или долженствования, когда один человек наделяет другого обязательствами.

"Никто не хочет находиться под постоянным давлением и соответствовать возложенным на него задачам без собственного согласия. Ожидания возникают из-за опыта в своей родовой системе. Если у мужчины в семье было принято, чтобы женщина готовила борщ и котлеты, значит, он будет ждать подобной схемы от избранницы, у которой в доме, например, никто не стоял у плиты", – поясняет специалист.

Она подчеркивает, что претензии из серии "ты должна" и "ты должен" убивают любовь, потому что это чувство не про то, чтобы попасть в клетку, а про создание партнерских отношений.

"Попробуйте относиться ко второй половинке с установкой "ты мне ничего должен", как к постороннему человеку, с которым просто хорошо вместе. Откажитесь от обязательств, вынуждающих вторую половинку ощущать тяжкий груз", – говорит Василькова.

Желание перевоспитать

Психолог отмечает, что любовь не может жить в паре, где наблюдается руководство установками "я знаю, каким ты должен быть, чтобы стать угодным мне". Тогда партнеры начинают влиять друг на друга, пытаясь вылепить из второй половины что-то другое.

"Между тем каждый из нас хочет, чтобы его любили таким, какой он есть. Если от людей все время что-то требовать, то им становится очень грустно и неприятно. Вставая в позицию "воспитателя", вы словно оказываетесь в конфликте с настоящими родителями второй половины ("они не смогли сделать из тебя человека, а вот я смогу")", – поясняет специалист.

Василькова отмечает, что если встать на столь опасный путь, скандалов и охлаждения в паре не избежать, ведь, по сути, партнер-"родитель" восстает против мамы и папы своего избранника или избранницы.

Контроль

Когда один человек начинает контролировать другого с помощью статуса в социальных сетях, телефона, провокационных вопросов и даже отслеживающих устройств, о любви не может быть и речи.

"Такое поведение говорит о том, что партнер боится остаться один и стать ненужным второй половинке. Кстати, если вести себя подобным образом, то в один прекрасный день можно действительно подтолкнуть другого человека к измене, который решит, что пусть лучше его постоянно ругают за дело, чем без вины".

Сюда же можно отнести нарушение границ: просмотр телефона, тайный обыск личных вещей, секретное внедрение отслеживающих устройств в автомобиль. Контроль убивает любовь, потому что ей нужны воздух и доверие.

Отрицательный баланс

Психолог предупреждает – существует математика любви, которая заключается в том, что человек дает больше, чем берет: энергию, позитив, хорошее настроение, легкость. Это про дающих, а не берущих личностей.

"Если человек дает больше, чем берет, отношения становятся крепче. Каковы же результаты при других исходных? Если вы только даете, то чувствуете опустошение и разочарование. Если только берете, то ничего не оставляете для партнера. Часто возникают модели, когда женщины занимают позицию только берущих, а мужчины – дающих. Такой отрицательный баланс убивает любовь", – говорит специалист.

Взаимные унижения

Когда партнеры видят друг в друге только плохое, а не хорошее, любовь испаряется, предупреждает Василькова:

"О каких же унижающих нас моментах идет речь? Если люди перебивают, поучают, спасают, жалеют, не верят во вторую половинку, дают в долг, то это оскорбляет. Все это убивает любовь".

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