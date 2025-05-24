Что на самом деле убивает любовь

Многие привычки в отношениях только на первый взгляд кажутся безобидными. Зачастую именно такие детали рушат пару в конечном итоге. Психолог Татьяна Василькова рассказала о том, какие привычки при общении с партнером нужно искоренить в себе ради сохранения союза, сообщает Zakon.kz.

Подозрительность

Чаще всего отношения разрушают подозрения, когда человек постоянно сомневается в своем партнере даже без малейшего повода. Обычно подобное поведение сопровождается излишним контролем и навязчивым вниманием к любым действиям и словам второй стороны.

Ожидание подвоха

Бывает и так, что, пережив предательство или обман в прошлых отношениях, человек начинает проецировать случившуюся ситуацию в настоящем времени, ожидая от второй стороны подвоха.

Сравнения

Очень сильно мешают сравнения партнера с друзьями, знакомыми и особенно бывшими возлюбленными. Как правило, такие параллели всегда выстраиваются в худшую для нового избранника сторону, заставляя его чувствовать себя не таким достойным.

Обвинения и претензии

Недовольство в отношениях, проявляющееся в обвинениях и претензиях, способно разрушить союз. Это происходит тогда, когда у одного человека есть определенные ожидания, которые не соответствуют действительности, то есть партнер выдает не то поведение и не те реакции, по вашему мнению.

Нарушение границ

Даже самые близкие люди не имеют права вторгаться в личное пространство партнера: проверять карманы, читать переписку в телефоне, требовать устного отчета. Так выглядит нарушение границ, что порождает конфликты.

Постоянные извинения

Тот, кто извиняется, оказывается в позиции виновного, и это нужно помнить. Как отмечено в публикации издания "АиФ", никто не хочет видеть рядом с собой слабого человека, потому что его сложно уважать.

Привычка брать

Брать – значит ожидать, что партнер будет делать вас счастливым, например, хвалить, потакать капризам, осыпать подарками. Однако многие люди склонны только требовать праздника и внимания от других, не наполняя взамен.

Желание видеть чужие изъяны

Потребность видеть в другом человеке нечто плохое автоматически возвышает нас самих. Именно поэтому у большинства людей существует неистребимое стремление доказать, что партнер хуже их. Такая привычка приводит к расшатыванию отношений и способствует тому, что партнер со временем просто захочет отойти в сторону.

Отсутствие каких привычек негативно влияет на отношения

Привычка встречать дома партнера радостно и с улыбкой, утром говорить "Доброе утро", а вечером "Спокойной ночи", с любовью и нежностью, и, конечно, привычка часто обнимать друг друга без слов, просто для того, чтобы наполнить партнера силой.

Помните про эти простые способы сделать свои отношения более надежными и крепкими.

Материал по теме Народные приметы в день Кирилла и Мефодия: что нельзя делать 24 мая

Ранее диетолог-эндокринолог Антон Поляков заверил, что хороший качественный кефир может нести пользу для человека, если употреблять его перед сном.