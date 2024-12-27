Как лучше провести новогодние праздники каждому знаку зодиака, рассказал астролог

Новый год – волшебная пора. И в зависимости от принадлежности к тому или иному знаку зодиака у людей желаемые форматы празднования могут быть разными. Профессиональный астролог Дмитрий Харон рассказал, кому и как лучше встретить Новый год и провести праздничные выходные, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овнам по гороскопу отлично подойдет спортивный Новый год, так как представители этого знака ценят активность. Можете отправиться в путешествие: съездить за город или сходить в лесной поход. Занятия спортом на свежем воздухе или катание на лыжах – тоже хороший выбор.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам необходимо позаботиться о своем комфорте и уютно отметить праздники дома. Роскошный вечер с бутылочкой вина и сырной тарелкой – вот что понравится Тельцам по мнению астролога Дмитрия Харона. Но можно устроить и вечер горячего шоколада наедине с любимым фильмом. Идеально будет, если получится расслабиться в теплой ванне или заняться украшением дома.

"Телец – знак, который ценит уют и комфорт. Посвятите время гастрономическим удовольствиям: приготовьте что-то новое и изысканное", – цитирует Life.ru астролога.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецы по гороскопу жить не могут без общения. Лучший Новый год для них – вечеринка, где можно вдоволь плясать с друзьями и родными. Дружеские посиделки или семейные вечера – новогодние каникулы пройдут в разъездах и общении. Можно даже устроить тематическую вечеринку с музыкой, танцами и играми.

"Если хочется чего-то нового, попробуйте изучить необычное хобби или посетите интерактивные мастер-классы", – советует Дмитрий Харон.

Рак (22 июня – 22 июля)

Люди, рожденные под знаком зодиака Рак, обычно очень теплые и домашние. Им важно находиться в кругу семьи. На Новый год можно приготовить блюдо, которое объединит всех домочадцев за одним столом. При этом готовить его тоже нужно в семейном кругу: вы наверняка скучаете по родным, когда долго их не видите.

"Если чувствуете усталость, займитесь уходом за собой: медитацией, чтением книги или просмотром фильмов", – советует эксперт.

Лев (23 июля – 23 августа)

Для рожденных под знаком зодиака Лев в Новый год очень важна возможность блистать. Они с радостью присоединятся к чужой праздничной вечеринке, посетят в лучшем наряде общегородские гулянья. С таким же энтузиазмом Львы по гороскопу будут организовывать свою собственную вечеринку.

"Создайте праздник сами! Устройте небольшую вечеринку или фотосессию с друзьями. Также можно заняться творческим проектом: нарисовать что-то, снять короткое видео или создать оригинальный декор", – рекомендует Дмитрий Харон.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Это очень рациональный и структурный знак зодиака, его представители ценят в жизни порядок и системность. Из-за этого им бывает трудно расслабиться. Однако новогодние каникулы станут идеальным временем для выстраивания планов на наступивший год.

"Составьте список целей, продумайте, как будете развиваться. Если захочется переключиться, займитесь уборкой или наведением порядка в документах и вещах", – советует астролог.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Идеальный Новый год для Весов должен пройти в атмосфере спокойствия и эстетики. Для новогодних киновечеров подойдут старые фильмы, также не упускайте из виду выставки в музеях и спектакли в театрах. Можно и самим заняться творчеством.

Скорпион (23 октября – 22 ноября)

Это достаточно интроспективный знак зодиака. Для его представителей важна рефлексия по поводу собственных чувств и желаний. Идеальный Новый год для них связан с погружением в себя, но в то же время можно обратить внимание на свои отношения: например, провести праздники с членами семьи или партнером.

"Попробуйте медитацию, психологические практики или чтение книг, которые затрагивают глубокие темы". Дмитрий Харон

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Рожденные под знаком зодиака Стрелец живут ради постоянного движения и смены впечатлений. Идеальные новогодние каникулы для них, как правило, проходят в путешествии, даже если оно будет очень коротким. Развлечь себя можно и дома.

"Если остаетесь дома, найдите новый курс или лекцию, которые помогут расширить кругозор", – рассказывает астролог Дмитрий Харон.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Те, чья дата рождения выпала на знак зодиака Козерог, как правило, не расстаются с рабочими задачами даже в праздники. Лучше всего для них на эти праздники будет остаться с семьей и провести вместе с родными как можно больше времени.

Займитесь созданием семейных традиций, например, приготовлением общего блюда или семейной прогулкой. Если это сложно, попробуйте заняться чем-то практичным: рукоделием, ремонтом или улучшением дома.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Еще один знак зодиака, для которого наличие новых впечатлений на Новый год просто обязательно. Можно устроить необычную праздничную вечеринку для семьи и друзей: вечер фантазий, квест, совместный поход в боулинг, волонтерский выезд в приют для собак… Включайте фантазию, она у вас безграничная.

"Посвятите время изучению новых технологий или социальных проектов. Еще один вариант – помощь тем, кто в ней нуждается, например участие в благотворительности", – говорит Дмитрий Харон.

Рыбы (20 февраля – 20 марта )

Эти праздники для рожденных под знаком Рыбы будут временем, когда наконец-то можно расслабиться и помечтать. А также посвятить каникулы заботе о себе: устроить вечер с любимой музыкой, заварить чай, зажечь ароматические свечи. Посвятите это время собственному духовному развитию.

Можете начать вести дневник, где будете записывать свои мечты и планы. Творческие занятия – отличный способ восстановить энергию.

А о том, каким будет для всех знаков зодиака сегодняшний день, 27 декабря, можно узнать здесь.