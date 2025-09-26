Жизнь как праздник: астролог выделила особые знаки зодиака

Астролог Ирина Шалева уверена, что некоторые знаки зодиака были рождены именно для того, чтобы превращать жизнь окружающих людей в праздник, сообщает Zakon.kz.

К примеру, первым таким знаком зодиака является Стрелец, который всегда удивляет своим оптимизмом. Этот знак всегда готов к приключениям, а для того, чтобы устроить праздник, им не нужен повод.

Также жизнь с Львами превращается в череду ярких событий: они любят устраивать сюрпризы, отправляться в красивые места и насыщать повседневность интересными событиями.

Еще Близнецы считаются душой компании. Как сказано в публикации издания "Вечерняя Москва", они мастерски находят общий язык с незнакомыми людьми, легко поддерживают беседу и не оставляют неловкие паузы.

