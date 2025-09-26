#АЭС в Казахстане
Советы

Жизнь как праздник: астролог выделила особые знаки зодиака

праздник, астролог, отношения, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 17:29 Фото: pexels
Астролог Ирина Шалева уверена, что некоторые знаки зодиака были рождены именно для того, чтобы превращать жизнь окружающих людей в праздник, сообщает Zakon.kz.

К примеру, первым таким знаком зодиака является Стрелец, который всегда удивляет своим оптимизмом. Этот знак всегда готов к приключениям, а для того, чтобы устроить праздник, им не нужен повод.

Также жизнь с Львами превращается в череду ярких событий: они любят устраивать сюрпризы, отправляться в красивые места и насыщать повседневность интересными событиями.

Еще Близнецы считаются душой компании. Как сказано в публикации издания "Вечерняя Москва", они мастерски находят общий язык с незнакомыми людьми, легко поддерживают беседу и не оставляют неловкие паузы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 17:29
Кто из зодиакального круга лучше всех находит общий язык

Не так давно популярный астролог Тамара Глоба сделала интересное заявление. По словам специалиста, одному из представителей зодиакального круга придется замаливать грехи перед начальством. На этот раз под прицелом оказались свободолюбивые Стрельцы.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
