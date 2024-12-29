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Живучи и прожорливы: биолог предупредила о вреде бактерий в микроволновке

микроволновка , фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 13:34 Фото: pexels
Сотрудники Университета Валенсии обследовали микроволновые печи и выяснили, что внутри них, несмотря на излучение и высокие температуры, живет немало бактерий, сообщает Zakon.kz.

По словам профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, бактерии, живущие внутри СВЧ-печей оказались устойчивы не только к излучению, но и тепловым ударам и даже высушиванию. Об этом она рассказала в интервью aif.ru.

"В том, что бактерии приучаются жить в микроволновке, нет ничего странного. Зачастую устойчивость к одному виду стресса делает микроорганизмы устойчивыми к любому другому виду стресса тоже. То есть, если бактерии живут в очень плохих условиях, то они могут жить и в других плохих условиях одновременно", – пояснила эксперт.

Биолог объяснила, что коротковолновое излучение разгоняет молекулы воды в подогреваемой пище таким образом, что температура продукта временно повышается. Однако эти микроволны распределяются по всему объему микроволновки неравномерно. Вспомните, когда вы ставите подогреваться тарелку с едой, в середине пища прогревается сильнее. В углах микроволновки такого сильного нагрева не происходит. В них и могут концентрироваться бактерии.

"Да, микроорганизмы там все равно подвергаются стрессу, но тем не менее они способны выжить, – отмечает эксперт. – Более того, бактерии способны потихонечку размножаться и продвигаться в сторону неблагоприятных условий, если им есть чем питаться".

А питаться есть чем. В микроволновке всегда остаются разлетевшиеся частички от подогреваемой пищи.

"Поскольку бактерии не имеют маленьких ножек и куда-то могут переместиться только пассивно, то им нужно пользоваться теми местами, наполненными едой, который есть поблизости от них. Вот так образуются колонии бактерий, проживающих в микроволновке", – говорит биолог.

Причем в одной микроволновке могут быть одни бактерии, в другой – другие, зависит от того, какие продукты люди разогревают. Мало того, уже доказано, что бактерии могут адаптироваться не только к микроволновому излучению, но и радиоактивному.

Биолог рекомендует регулярно мыть микроволновку спецсредствами и убирать из нее остатки пищи.

Ранее эксперты перечислили продукты, которые нельзя разогревать в микроволновке.

Андрей Дюсупов
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