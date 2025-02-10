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Советы

Как быстро отмыть микроволновку: этот способ знают не все

Как быстро отмыть микроволновку: этот способ знают не все, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 16:35 Фото: pexels
Микроволновая печь уже давно стала незаменимым помощником. Однако со временем на ее стенках образовывается жирный налет и грязь, а также могут появиться неприятные запахи. Впрочем, есть простой и эффективный способ очистки печи с использованием обычного лимона, сообщает Zakon.kz.

Специалисты советуют найти глубокую емкость, которая поместится и подходит для использования в микроволновой печи.

Далее в нее следует налить пол-литра воды и добавить нарезанный лимон.

Поместите емкость в микроволновку и включите ее на полную мощность на три минуты. После завершения программы оставьте дверцу открытой для выхода пара. Затем протрите внутренние поверхности влажной тканью или губкой. Лимонная кислота поможет размягчить загрязнения и устранить неприятные запахи.

Если с первого раза не удастся полностью очистить микроволновку, процедуру можно повторить.

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Существует еще народный метод очистки, но уже с использованием содового раствора.

Для этого уже необходимо взять емкость, наполовину заполнить ее водой и добавить три столовых ложки пищевой соды, тщательно размешав до полного растворения.

Далее поставьте емкость в микроволновку и включите на полную мощность на пять минут. После завершения программы откройте дверцу для выхода пара и протрите внутренние поверхности влажной тряпкой.

При необходимости процедуру также, как отмечено в публикации издания "Стерлеград", можно повторить.

Ранее мы рассказывали, что существуют проверенные методы, которые позволят вернуть духовке первоначальную чистоту без лишних усилий и вредных химикатов.

Также речь шла и о ванных комнатах, требующих много внимания и ухода. Но находчивые домохозяйки знают эффективный способ вернуть ванне первозданный вид, используя подручные средства.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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