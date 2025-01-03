Топ-5 рецептов выпечки для новогоднего стола

В новогодней суете иногда хочется успокоиться и побыть здесь и сейчас. Домашняя выпечка может стать не только способом немного остановить время, но и наполнить дом атмосферой тепла и уюта. Zakon.kz предлагает пять рецептов, которые помогут сделать наступающий год слаще.

Чтобы создать праздничное настроение, мы собрали в соцсетях самые популярные рецепты кулинаров, которые делятся секретами вкусной выпечки к чаю.

Синнабон

В профиле фудблогера Ирины два рецепта булочек, точнее, рецепты почти одинаковые, но разный замес теста. Именно по этому рецепту получаются более воздушные синнабоны.

Для теста понадобятся:

теплое молоко – 230 мл;

сухие дрожжи – 7 г;

2 яйца;

сливочное холодное масло – 60 г;

соль – 0,5 ч. л.;

ванилин – 1 ч. л.;

мука – 520 г;

сахар – 70 г.

Для начинки:

коричневый сахар – 30 г;

корица – 30 г;

сливочное масло (растопить в микроволновке) – 100 г.

Для помадки:

сливочный сыр – 200 г;

молоко – 50 мл;

сахарная пудра – 2 ст. л.

Способ приготовления: муку смешать со сливочным маслом, затем добавить дрожжи, сахар, соль и ванилин. Далее следует взбить яйца с теплым молоком и замесить тесто до гладкости. После оставить подниматься (можно поставить в духовку, заранее разогретую до 35°C). Через час обмять тесто и оставить еще на час.

Затем стол присыпать мукой, раскатать прямоугольник толщиной 1 см, смазать сливочным маслом, посыпать сахаром с корицей и разрезать на полоски, каждую из которых после нужно скрутить. Все это выложить в форму с бортиками, оставив достаточно места между булочками, накрыть и оставить на один час для подъема. Духовку заранее разогреть до 180°C (верх-низ), выпекать 25-30 минут. Когда булочки будут готовы, сразу смазать помадкой.

Галеты с персиками

Другой фудблогер предлагает рецепт невероятно простых и быстрых в приготовлении галет с персиками.

Ингредиенты:

сливочное масло – 100 г;

мука – 150 г;

творог – 60 г;

сахар – 40 г;

разрыхлитель – 0,5 ч. л.;

соль – щепотка.

Для начинки понадобятся:

персики – 3 крупные;

сахар – 20 г;

сливочное масло – 20 г;

ванилин – 1 ч. л.

Способ приготовления: для начала муку следует смешать с сахаром, разрыхлителем и солью. Затем добавить творог и мягкое сливочное масло, тщательно перемешав, и замесить тесто в круг. Полученное тесто скатать в круг и отправить в холодильник на 1 час или в морозильник на 20 минут.

После этого с персиков снять кожицу и нарезать их дольками. На сковороду выложить сливочное масло, высыпать сахар с щепоткой ванили и распределить дольки персика. После карамелизовать все на среднем огне.

Тесто лучше сразу раскатать на пергаментной бумаге. Персики выложить кругом по центру, не добавляя сок от персиков, им можно полить десерт при подаче. Далее сложить края теста и сразу отправить в разогретую до 190°C духовку до румяной корочки. Подавать с шариком мороженого.

Тыквенный пирог

Еще одна хозяйка Карина Смолова поделилась на своей странице в Instagram простым, но вкусным рецептом тыквенного пирога.

Ингредиенты:

тыквенное пюре – 200 г;

мука – 400 г;

соль – щепотка;

масло сливочное – 250 г;

3 яйца;

сливки (жирность 20-30%) – 100 мл;

сахар –100 г;

корица – 1 ч. л.;

ванилин – 1 ч. л.;

греческий йогурт.

Способ приготовления: вначале следует замесить песочное тесто, используя одно яйцо, сливочное масло, соль и муку. После тесто скатать в шар и убрать в холодильник на час. Затем приступить к приготовлению начинки.

Очищенную тыкву нарезать кубиками, залить водой, довести до кипения и варить на среднем огне около 30 минут. После этого остудить тыкву, измельчить в блендере и взбить с яйцами, сливками, корицей, сахаром и ванилином. В конце добавить одну столовую ложку греческого йогурта.

Само тесто распределить по форме и поставить в духовку, выпекая только 15 минут при температуре 190°C. В завершение вылить на тесто тыквенную начинку и выпекать еще 55 минут при температуре 180°C.

Испанский чизкейк

Фудблогер Виолетта Королёва в своем блоге пошагово рассказала, как приготовить испанский чизкейк "Сан Себастьян".

Ингредиенты:

творожный сыр – 400 г;

3 яйца;

крахмал – 10 г;

сливки (жирность 33%) – 300 мл;

ванилин – 1 ч. л.;

сахар – 120 г;

плитка молочного шоколада.

Важно: чтобы к началу приготовления все ингредиенты были комнатной температуры, заранее достаньте их из холодильника.



Способ приготовления: сперва размешиваем творожный сыр с сахаром, консистенция сразу становится жидкой, когда добавляем сахар. После этого вмешиваем три яйца. Размешивать нужно только венчиком, миксером нельзя. А после добавляем все остальные ингредиенты – ванилин, крахмал и сливки.

Сделайте круглую форму для десерта, дно застелите фольгой, внутрь кольца сделайте "чашу" из пергамента. И уже после следует залить нежный и кремовый чизкейк. Масса для чизкейка жидкая, поэтому выстилайте дно и стенки формы одним сплошным куском пергамента, а не несколькими, чтобы ничего не просочилось сквозь щели.

Десерт выпекается без основы из печенья 20 минут при температуре 230°C и в конце следует 5 минут подрумянить чизкейк до темно-коричневой корочки при температуре 270°C. Готовый чизкейк достаньте из духовки и дайте ему полностью остыть. После этого прямо в форме отправьте в холодильник минимум на 8 часов. Нежный чизкейк можно по желанию разрезать на кусочки и украсить растопленным шоколадом.

Меренговый рулет

Кондитер Кристина Песик на свой странице в соцсети показала фирменный рецепт меренгового рулета.

Ингредиенты:

белки – 200 г;

ванилин – 1 ч. л.;

сахарная пудра – 300 г;

кукурузный крахмал – 2 ст. л.;

лимонная кислота – 0,5 ч. л.

Начинка:

замороженные ягоды – 100 г;

сахар – 20 г;

кукурузный крахмал – 1 ч. л.

Ягоды с сахаром доводим до кипения. Добавляем разведенный в небольшом количестве холодной воды крахмал и кипятим все вместе до загустения.

Крем:

сливки (жирность 33%) – 200 мл;

творожный сыр – 300 г;

сахарная пудра – 60 г.



Творожный сыр взбиваем с сахарной пудрой до однородности, а после добавляем сливки и взбиваем до загустения.

Способ приготовления: разделите яйца на белки и желтки. Охлажденные белки сначала взбейте на низкой скорости до появления небольшой пенки, а после добавьте сахарную пудру и взбейте на средних оборотах. Во взбитые белки добавляем несколько ложек кукурузного крахмала, лимонную кислоту и на небольших оборотах миксера все перемешиваем около минуты. Всего взбивать нужно 10-15 минут. Белковая масса должна получиться плотной и в то же время нежной.

Далее противень нужно застелить мятым пергаментом и переложить на него полученную массу. Все разравнять и отправить в разогретую 150°C (верх-низ) духовку на 20-30 минут. После того как выпечка готова, следует достать, перевернуть и снять бумагу.

Десерт должен немного остыть, затем выкладываем крем и ягодную начинку. Рулет скручиваем, обрезаем концы, а после отправляем его на стабилизацию. По желанию меренговый рулет можно украсить клубникой.