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Как правильно загадать желание в новогоднюю ночь

Как правильно загадать желание в новогоднюю ночь, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 10:23 Фото: pixabay
Эзотерик, астролог и нумеролог Олег Персидский уверен, что новогоднее желание необходимо правильно сформулировать, записать и визуализировать, чтобы оно сбылось, сообщает Zakon.kz.

По его словам, новогодняя ночь – время магии, чудес, поэтому загаданные в это время желания имеют особую силу и могут сбыться быстрее. А чтобы увеличить шансы на их исполнение, стоит следовать простым шагам.

Во-первых, надо выбрать желание, которое действительно имеет большое значение и соответствует ценностям конкретного человека.

"Оно должно быть конкретным, достижимым и сформулированным в настоящем времени. Например, вместо того, чтобы загадывать "Я хочу быть счастливым", надо сказать: "Я счастлив и благодарен за свою жизнь", – цитирует Олега Персидского Москва 24.

Далее необходимо записать желание на листке бумаги или в блокноте. Это поможет сосредоточиться на нем, сделать его более осязаемым. 

Также очень важно визуализировать желание: представить, что оно уже исполнилось, ощутить эмоции, которые мы испытаем, когда оно станет реальностью. Это привлечет желаемое, пояснил эзотерик.

"Однако не советую сидеть, сложа руки, и ждать, когда желание просто исполнится. Лучше предпринимать какие-то шаги, которые помогут достичь желаемого. Ведь Вселенная часто помогает тем, кто помогает себе сам", – подчеркнул эксперт.

Плюс надо помнить, что мощной силой, способной ускорять исполнение желаний, является благодарность. Она создает положительный настрой и привлекает больше хорошего в жизнь. Поэтому стоит быть благодарными за все, что есть, и за то, что хочется получить.

Персидский также подчеркнул, что позитивное мышление и уверенность в себе притягивают положительные результаты. Вера – это ключ к исполнению желаний, заключил он.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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