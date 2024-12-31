Народные приметы на 31 декабря
Фото: pixabay
Для многих новогодний день ассоциируется с чем-то магическим. Соответственно, люди обращают внимание на какие-то приметы, традиции и ограничения. Zakon.kz расскажет, что желательно сделать, а что лучше не делать 31 декабря.
Отметим, что народные приметы на 31 декабря часто связаны с наблюдением за погодой и подготовкой к встрече Нового года. Вот некоторые из них:
Погода:
- Если 31 декабря идет снег, год будет урожайным.
- Ясная и звездная ночь предвещает морозную зиму и хороший урожай летом.
- Оттепель накануне Нового года сулит частые дожди весной.
Домашний уют:
- Важно завершить уборку дома до наступления вечера, чтобы Новый год начался с чистоты и порядка.
- Нельзя выносить мусор после заката, чтобы не "выбросить" удачу из дома.
Поведение:
- Ссориться и ругаться в этот день нежелательно, чтобы не перенести конфликты в следующий год.
- На столе должно быть много угощений – это привлечет достаток.
Здоровье и благополучие:
- Если утром на 31 декабря встретить человека с доброй улыбкой, весь год будет удачным.
- Чтобы избежать бед в новом году, рекомендуется простить обиды и закончить все долги.
В народе 31 декабря называют Модестов день. И вот какие приметы связаны с ним:
- Не принять гостя в этот день – лишиться достатка в доме;
- Если выбросить остатки пищи со стола – удача отвернется;
- Убрать новогодний стол, оставив его пустым – к голоду и нищете;
- Поссориться за столом – накликать на себя беду;
- Разбить посуду в этот день – к ссоре;
- Снег под ногами не скрипит – будет оттепель;
- Мороз в новогоднюю ночь – к веселым святкам;
- По погоде 31 декабря судили о погоде в июне;
- Нельзя закрывать двери перед незваным гостем в новогоднюю ночь;
- Лучше завершить все дела и отдать долги в этот день, а у близких попросить прощения.
А о том, как пройдет 31 дня по гороскопу для всех знаков зодиака, можно узнать здесь.
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