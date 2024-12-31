Для многих новогодний день ассоциируется с чем-то магическим. Соответственно, люди обращают внимание на какие-то приметы, традиции и ограничения. Zakon.kz расскажет, что желательно сделать, а что лучше не делать 31 декабря.

Отметим, что народные приметы на 31 декабря часто связаны с наблюдением за погодой и подготовкой к встрече Нового года. Вот некоторые из них:

Погода:

Если 31 декабря идет снег, год будет урожайным.

Ясная и звездная ночь предвещает морозную зиму и хороший урожай летом.

Оттепель накануне Нового года сулит частые дожди весной.

Домашний уют:

Важно завершить уборку дома до наступления вечера, чтобы Новый год начался с чистоты и порядка.

Нельзя выносить мусор после заката, чтобы не "выбросить" удачу из дома.

Поведение:

Ссориться и ругаться в этот день нежелательно, чтобы не перенести конфликты в следующий год.

На столе должно быть много угощений – это привлечет достаток.

Здоровье и благополучие:

Если утром на 31 декабря встретить человека с доброй улыбкой, весь год будет удачным.

Чтобы избежать бед в новом году, рекомендуется простить обиды и закончить все долги.

В народе 31 декабря называют Модестов день. И вот какие приметы связаны с ним:

Не принять гостя в этот день – лишиться достатка в доме;

Если выбросить остатки пищи со стола – удача отвернется;

Убрать новогодний стол, оставив его пустым – к голоду и нищете;

Поссориться за столом – накликать на себя беду;

Разбить посуду в этот день – к ссоре;

Снег под ногами не скрипит – будет оттепель;

Мороз в новогоднюю ночь – к веселым святкам;

По погоде 31 декабря судили о погоде в июне;

Нельзя закрывать двери перед незваным гостем в новогоднюю ночь;

Лучше завершить все дела и отдать долги в этот день, а у близких попросить прощения.

А о том, как пройдет 31 дня по гороскопу для всех знаков зодиака, можно узнать здесь.