#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
523.54
546.47
4.99
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
523.54
546.47
4.99
Советы

Народные приметы на 31 декабря

Народные приметы на 31 декабря, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 09:35 Фото: pixabay
Для многих новогодний день ассоциируется с чем-то магическим. Соответственно, люди обращают внимание на какие-то приметы, традиции и ограничения. Zakon.kz расскажет, что желательно сделать, а что лучше не делать 31 декабря.

Отметим, что народные приметы на 31 декабря часто связаны с наблюдением за погодой и подготовкой к встрече Нового года. Вот некоторые из них:

Погода:

  • Если 31 декабря идет снег, год будет урожайным.
  • Ясная и звездная ночь предвещает морозную зиму и хороший урожай летом.
  • Оттепель накануне Нового года сулит частые дожди весной.

Домашний уют:

  • Важно завершить уборку дома до наступления вечера, чтобы Новый год начался с чистоты и порядка.
  • Нельзя выносить мусор после заката, чтобы не "выбросить" удачу из дома.

Поведение:

  • Ссориться и ругаться в этот день нежелательно, чтобы не перенести конфликты в следующий год.
  • На столе должно быть много угощений – это привлечет достаток.

Здоровье и благополучие:

  • Если утром на 31 декабря встретить человека с доброй улыбкой, весь год будет удачным.
  • Чтобы избежать бед в новом году, рекомендуется простить обиды и закончить все долги.

В народе 31 декабря называют Модестов день. И вот какие приметы связаны с ним: 

  • Не принять гостя в этот день – лишиться достатка в доме;
  • Если выбросить остатки пищи со стола – удача отвернется;
  • Убрать новогодний стол, оставив его пустым – к голоду и нищете;
  • Поссориться за столом – накликать на себя беду;
  • Разбить посуду в этот день – к ссоре;
  • Снег под ногами не скрипит – будет оттепель;
  • Мороз в новогоднюю ночь – к веселым святкам;
  • По погоде 31 декабря судили о погоде в июне;
  • Нельзя закрывать двери перед незваным гостем в новогоднюю ночь;
  • Лучше завершить все дела и отдать долги в этот день, а у близких попросить прощения.

А о том, как пройдет 31 дня по гороскопу для всех знаков зодиака, можно узнать здесь

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Как правильно загадать желание в новогоднюю ночь
Советы
10:23, Сегодня
Как правильно загадать желание в новогоднюю ночь
Новогодний гороскоп на 31 декабря
Советы
06:27, Сегодня
Новогодний гороскоп на 31 декабря
Ученые выяснили, почему не стоит использовать еду для поощрений и наказаний детей
Советы
01:50, 31 декабря 2024
Ученые выяснили, почему не стоит использовать еду для поощрений и наказаний детей
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: