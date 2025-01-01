Как провести первый день Нового года: гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи опубликовали гороскоп на среду, 1 января 2025 года, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня энтузиазма Овну не занимать. Он будет по-настоящему увлечен тем, что делает, даже если его участок работ касается далеко не самых важных вещей. Неизвестно, в чем тут дело, – в хорошем настроении Овна или же в том, что он будет ощущать прилив сил. Главное, что благодаря такому удачному настрою, работа у Овна сегодня обещает спориться, а окружающие будут тянуться к нему и не раз в течение дня спросят его совета.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Главной движущей силой Тельца 1 января станут амбиции. Ему недостаточно просто справляться с делами – ему нужно делать все лучше всех и так, чтобы это заметили. Именно поэтому день отлично подходит для того, чтобы делать карьеру. Любые шаги Тельца в этом направлении будут даваться ему естественно и легко. Вот только не стоит ожидать, что окружающие отнесутся к его продвижению благосклонно – скорее всего его амбиции будут вызывать ревность или даже зависть.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецы будут особенно тяготиться рутиной. Когда каждый день вокруг одно и то же, это начинает надоедать. Чтобы не впасть в тоску или в состояние полусонной комы, звезды советуют встряхнуться и что-либо поменять. Меньшее, что Близнецы способны сделать, – это обновить свой гардероб. Однако лучше всего, если у них найдутся дела за пределами четырех стен – сегодня смена обстановки и глоток свежего воздуха необходимы им как никогда.

Рак (21 июня – 22 июля)

От Рака потребуется проявить напористость и даже, если нужно, умение постучать кулаком по столу. Просто если он не сумеет проявить решительность и твердость, окружающие быстро оттеснят его на второй план, присвоив себе его идеи и заслуги. Так что другого варианта у Рака сегодня просто нет – либо он смирится со скамейкой запасных, либо же сумеет продемонстрировать всем свой твердый характер и благодаря этому выйдет на первые роли.

Лев (23 июля – 22 августа)

Успех сегодняшнего дня Льва напоминает езду на велосипеде: чем медленнее едешь, тем больше рискуешь упасть. И наоборот – набрав хорошую скорость, Лев обнаружит, что любое дело спорится в его руках. Так что разогнаться сегодня просто необходимо, даже если для этого понадобится собрать всю свою волю в кулак. Зато один раз набрав темп, Лев еще долго не сможет остановиться. Сегодня он способен в трудовом порыве переделать огромное количество дел! Особенно, если не будет тратить время на пустые споры, к чему сегодня тоже склоняют его звезды.

Дева (23 августа – 22 сентября)

С самого утра Дева с головой уйдет в работу, и вынырнуть ей будет нелегко. Она будет настолько сосредоточена, что никакая суета, царящая вокруг, не в силах ей помешать. Звезды советуют использовать такую способность к концентрации, чтобы блестяще справиться с делами, в которых она все от начала до конца решает сама. А вот работа в команде ей сегодня противопоказана: погруженная в свои мысли Дева просто не услышит слова окружающих.

Весы (23 сентября – 22 октября)

У Весов неожиданно для них самих могут проснуться организаторские способности, и ситуация будет этому способствовать. Возможно, Весы попросят провести совещание, организовать праздник или пикник. А может быть, день поставит перед ними другие задачи, требующие привлечения людей. В любом случае, у них есть сегодня все возможности для того, чтобы справиться с подобными делами. Сил и нервов это отнимет немало, зато и приятные бонусы принесет.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпион рискует с головой погрузиться в личные дела и заботы и в результате может столкнуться с жесткой конкуренцией и давлением в свой адрес. Возможно, кто-то из коллег захочет подсидеть Скорпиона, отодвинув его в сторону. А может быть, сегодня ему предстоит столкнуться с нападками недоброжелателей. В любом случае, звезды советуют собрать в кулак все свои силы, решительность и волю, не уступая завоеванных позиций. Иначе восстановить эти позиции потом будет ой как нелегко.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В делах Стрельцу может сильно мешать желание поскорее добиться результата. Самое интересное, что такая торопливость будет действовать прямо наоборот, тормозя работу и отодвигая сроки. Задержки и пробуксовки могут ожидать его практически на любом этапе и в любых делах. Исправить положение Стрелец сегодня сможет, только если избавится от своего внутреннего нетерпения. Если же это ему не удастся, закончить начатое ему, увы, удастся еще очень нескоро.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Девизом Козерога станет безапелляционное "Я сам!". Звезды не склоняют его к тому, чтобы равняться на окружающих или хотя бы советоваться с ними. Из-за этого многие его решения могут казаться неожиданными, а высказывания – самонадеянными. Однако на самом деле Козерог не склонен рубить сгоряча, и если он за что-то взялся, значит, готов нести ответственность за результат. Так что близким людям достаточно просто ему не мешать. Все остальное Козерог сделает сам, добившись неплохих результатов.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Секрет успеха Водолея кроется в его умении организовывать людей, добиваясь от них нужных результатов. День не склоняет к тому, чтобы самому совершать трудовые подвиги, однако он спокойно может совершать эти подвиги руками окружающих. Так что в качестве организатора, координатора или начальника Водолей сегодня просто незаменим. Даже не обладая никакими особыми правами, Водолей может незаметно свалить часть своих дел на других. И это – о чудо! – будет воспринято с пониманием.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

1 января Рыбам могут поручить дела, с которыми они боятся не справиться. Возможно, они считают, что обладают недостаточным опытом, знаниями или навыками для их выполнения. Такая неуверенность в себе может плохо сказаться на результате, поэтому звезды предлагают набраться решимости и отбросить все сомнения, прежде чем взяться за эту работу. Ну а если это не получится – перепоручить ее кому-нибудь или отложить на потом.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.