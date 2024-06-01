Хозяин положения: субботний гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи опубликовали гороскоп на субботу, 1 июня, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня Овен легко может оказаться в центре всеобщего внимания. И что ценно, внимание это будет весьма позитивное. Овны, судьба дает вам идеальные шансы для того, чтобы реализовать свои самые далеко идущие планы и мечты. Иными словами, сейчас самое время брать быка за рога. Ну а за неимением быка вполне подойдут окружающие, которых Овен сегодня способен легко склонить на свою сторону.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня кто-то непременно попытается манипулировать Тельцом. При этом сделано это будет весьма изящно – Телец может даже не заметить, как окажется под влиянием какого-то умелого кукловода. Если вы не хотите весь день проплясать под чужую дудку, вам не помешает более критично относиться к словам окружающих и в разговоре с ними почаще употреблять слово "нет".

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня весь день Близнецам будет чего-то не хватать. И вроде бы день будет как день, и дела как дела, а в душе будет хотеться чего-нибудь необычного, экстраординарного. Окружающая действительность подобного шанса не предоставит, так что Близнецам останется надеяться в этом вопросе только на себя. Вполне можно своими силами затеять что-нибудь экстравагантное. Но только в меру! Перебор сегодня не приветствуется.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня Раку непременно захочется сделать что-нибудь нужное и полезное. Больше того, захочется настолько, что он не сможет удержаться от соблазна подключить к этому окружающих, в первую очередь своих домашних. Самым простым решением будет затеять дома перестановку мебели или хотя бы уборку, где каждому найдется свой фронт работ. Именно сегодня подобные инициативы Рака могут быть восприняты если и не с пониманием, то хотя бы без лишнего ропота.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня дела у Льва обещают складываться легко и без лишних потрясений. В этот день ваша самоорганизация может удивить не только окружающих, но и вас самих. Вдобавок ко всему у Льва проснется способность находить что-нибудь интересное в самых обычных занятиях. Это замечательный день для того, чтобы довести до реализации если и не все, то хотя бы некоторые их своих планов.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня Дева может наглядно убедиться, что жизнь – это не игра в солдатики, и окружающие отнюдь не настроены выполнять роль послушных кукол в ее задумках. Если к середине дня желание командовать и манипулировать людьми у Девы не пропадет, то самым разумным решением будет применить его в какой-нибудь компьютерной игрушке. Реализовать свои командирские наклонности другим способом сегодня шансов мало.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодняшний день обещает щедро наполнить Весы позитивной, созидательной энергией. Их чувства и мысли наконец-то придут в гармоничное равновесие. В этот день Весы вряд ли вспомнят, что такое скука, а любые принятые ими решения будут отличаться мудростью и взвешенностью. Сегодня Весы способны убедительно и красиво обосновать любую свою мысль, будь то идея купить что-нибудь необычное или предложение повысить им зарплату.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

В целом, энергетика этого дня благоприятна практически для любых дел и начинаний. Жаль только, что именно сегодня у Скорпиона достигнет апогея его избыточная реакция на мелочи. Из-за этого Скорпион рискует упустить многочисленные возможности, которые щедро предоставляет этот день, разменяв всю свою энергию на пустяки. Залог успеха сегодня прост: забудьте о мелочах, сосредоточьтесь на чем-то действительно важном.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня судьба готова предоставить Стрельцу едва ли не все возможные шансы для того, чтобы хотя бы на ступеньку подняться в общественной иерархии. Нет, наверное, ситуации, которую Стрелец не сумел бы сегодня изящно разрулить, извлекая из этого максимальную выгоду для себя. Единственное, что можно посоветовать Стрельцу, так это не терять контроль над эмоциями и не слишком поддаваться азарту.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Если сегодня у Козерога не все получится, то виноват в этом будет исключительно он сам. День предвещает ему хорошие возможности, однако Козерог может не в полной мере ими воспользоваться или вовсе пройти мимо. Кроме того, есть вероятность того, что Козерог сегодня способен наступить на старые грабли, повторив ошибку, которую когда-то уже совершал. Чтобы день оказался продуктивным, Козерогу не следует расслабляться. Залог его успеха – внимательность в делах, энергичность и настрой на позитив.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня Водолею захочется быть полноправным хозяином не только своей жизни, но и своих мыслей и планов. В этот день ему бесполезно давать (а тем более навязывать) какие-либо советы – Водолей все равно сделает по-своему. Сам же Водолей при этом сегодня может быть на удивление щедр на советы другим. Что ж, возможно, среди этих советов окажутся и ценные. В любом случае, на конфликт Водолей не настроен и любые разногласия готов спокойно пережить.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Во всем, что касается денег и чувств, Рыбы сегодня будут хозяином положения. Достаточно сохранять внутреннее равновесие (а звезды гороскопа как раз к этому и склоняют), и дела у Рыб в этот день будут складываться весьма позитивно. Можно даже поговорить с начальником об очередной прибавке к зарплате – главное, чтобы аргументы при этом были убедительны и не слишком эмоциональны.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.