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Советы

Как спасти человека при алкогольном отравлении – советы

Что делать при алкогольном отравлении, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 03:59 Фото: pixabay
Новогодние праздники часто сопровождаются застольями, а значит – распитием алкогольных напитков. Поэтому медики назвали правила первой помощи и симптомы, при которых надо вызывать скорую, сообщает Zakon.kz.

Иногда от алкоголя может стать настолько плохо, что самостоятельно не справиться.

Вот признаки, при которых надо как можно скорее вызывать врачей:

  • помутнение сознания (человек перестает понимать, где он, не может связно ответить на вопросы);
  • сильная рвота;
  • судороги;
  • редкое дыхание – меньше 8 вдохов в минуту;
  • нерегулярное дыхание – промежуток между вдохами больше 10 секунд;
  • бледная или с голубым оттенком кожа;
  • пониженная температура тела;
  • потеря сознания или внезапное засыпание, при котором пострадавшего не получается разбудить.

Последний пункт самый опасный, особенно в сочетании с другими. Хотя при обычном опьянении сон полезен, в состоянии алкогольной интоксикации он только повышает риск смерти.

При отравлении некачественным алкоголем наблюдаются:

  • затрудненное дыхание или полная его остановка;
  • затуманенное зрение или слепота – частичная или полная;
  • резкое снижение артериального давления;
  • головная боль, сильное головокружение и спутанность сознания;
  • тошнота, рвота, иногда с кровью;
  • сильная боль в животе;
  • судороги;
  • потеря сознания и кома.

Пока скорая едет, нужно обеспечить человеку в состоянии отравления безопасность. Для этого поместите пострадавшего в восстановительное положение:

  • положите человека на бок;
  • согните ему одну ногу в колене;
  • голову немного запрокиньте назад, чтобы открыть дыхательные пути, а верхнюю руку засуньте под щеку.

Но даже в таком положении не оставляйте в одиночестве заснувшего или потерявшего сознание. Накройте пострадавшего курткой или одеялом. В небольших дозах алкоголь расширяет сосуды, и тело быстрее остывает – это может стать причиной переохлаждения.

Старайтесь держать отравившегося в сознании. Расскажите обо всем, что делаете: так вы не дадите человеку заснуть. Если пострадавший в сознании, предложите ему выпить воды – это поможет избежать обезвоживания.

Чего нельзя делать при алкогольном отравлении

Нет такого домашнего способа, который помог бы справиться с алкогольной интоксикацией быстро. А некоторые советы от опытных знакомых и людей из интернета могут даже навредить:

  • Пытаться "проспаться". Во сне есть риск потерять сознание или захлебнуться рвотой.
  • Пить кофе и другие напитки с кофеином – энергетики, колу, крепкий чай. Это может привести к обезвоживанию и росту артериального давления.
  • Принимать холодный душ. Холод может спровоцировать спазм сосудов, повысить давление и пульс и даже стать причиной инфаркта.
  • Пытаться вызвать рвоту. Это не поможет вывести из крови спирт, но может ухудшить ваше самочувствие.
  • Есть жирное, если уже опьянели. Употребление такой пищи слегка помогает для профилактики отравления алкоголем, а вот если оно уже произошло, жирная еда только расстроит желудок еще сильнее.

Ранее Zakon.kz рассказал, как позаботиться о желудке в Новый год.

Аксинья Титова
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