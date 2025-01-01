Как спасти человека при алкогольном отравлении – советы
Иногда от алкоголя может стать настолько плохо, что самостоятельно не справиться.
Вот признаки, при которых надо как можно скорее вызывать врачей:
- помутнение сознания (человек перестает понимать, где он, не может связно ответить на вопросы);
- сильная рвота;
- судороги;
- редкое дыхание – меньше 8 вдохов в минуту;
- нерегулярное дыхание – промежуток между вдохами больше 10 секунд;
- бледная или с голубым оттенком кожа;
- пониженная температура тела;
- потеря сознания или внезапное засыпание, при котором пострадавшего не получается разбудить.
Последний пункт самый опасный, особенно в сочетании с другими. Хотя при обычном опьянении сон полезен, в состоянии алкогольной интоксикации он только повышает риск смерти.
При отравлении некачественным алкоголем наблюдаются:
- затрудненное дыхание или полная его остановка;
- затуманенное зрение или слепота – частичная или полная;
- резкое снижение артериального давления;
- головная боль, сильное головокружение и спутанность сознания;
- тошнота, рвота, иногда с кровью;
- сильная боль в животе;
- судороги;
- потеря сознания и кома.
Пока скорая едет, нужно обеспечить человеку в состоянии отравления безопасность. Для этого поместите пострадавшего в восстановительное положение:
- положите человека на бок;
- согните ему одну ногу в колене;
- голову немного запрокиньте назад, чтобы открыть дыхательные пути, а верхнюю руку засуньте под щеку.
Но даже в таком положении не оставляйте в одиночестве заснувшего или потерявшего сознание. Накройте пострадавшего курткой или одеялом. В небольших дозах алкоголь расширяет сосуды, и тело быстрее остывает – это может стать причиной переохлаждения.
Старайтесь держать отравившегося в сознании. Расскажите обо всем, что делаете: так вы не дадите человеку заснуть. Если пострадавший в сознании, предложите ему выпить воды – это поможет избежать обезвоживания.
Чего нельзя делать при алкогольном отравлении
Нет такого домашнего способа, который помог бы справиться с алкогольной интоксикацией быстро. А некоторые советы от опытных знакомых и людей из интернета могут даже навредить:
- Пытаться "проспаться". Во сне есть риск потерять сознание или захлебнуться рвотой.
- Пить кофе и другие напитки с кофеином – энергетики, колу, крепкий чай. Это может привести к обезвоживанию и росту артериального давления.
- Принимать холодный душ. Холод может спровоцировать спазм сосудов, повысить давление и пульс и даже стать причиной инфаркта.
- Пытаться вызвать рвоту. Это не поможет вывести из крови спирт, но может ухудшить ваше самочувствие.
- Есть жирное, если уже опьянели. Употребление такой пищи слегка помогает для профилактики отравления алкоголем, а вот если оно уже произошло, жирная еда только расстроит желудок еще сильнее.
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