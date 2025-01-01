Как спасти человека при алкогольном отравлении – советы

Новогодние праздники часто сопровождаются застольями, а значит – распитием алкогольных напитков. Поэтому медики назвали правила первой помощи и симптомы, при которых надо вызывать скорую, сообщает Zakon.kz.

Иногда от алкоголя может стать настолько плохо, что самостоятельно не справиться.

Вот признаки, при которых надо как можно скорее вызывать врачей:

помутнение сознания (человек перестает понимать, где он, не может связно ответить на вопросы);

сильная рвота;

судороги;

редкое дыхание – меньше 8 вдохов в минуту;

нерегулярное дыхание – промежуток между вдохами больше 10 секунд;

бледная или с голубым оттенком кожа;

пониженная температура тела;

потеря сознания или внезапное засыпание, при котором пострадавшего не получается разбудить.

Последний пункт самый опасный, особенно в сочетании с другими. Хотя при обычном опьянении сон полезен, в состоянии алкогольной интоксикации он только повышает риск смерти.

При отравлении некачественным алкоголем наблюдаются:

затрудненное дыхание или полная его остановка;

затуманенное зрение или слепота – частичная или полная;

резкое снижение артериального давления;

головная боль, сильное головокружение и спутанность сознания;

тошнота, рвота, иногда с кровью;

сильная боль в животе;

судороги;

потеря сознания и кома.

Пока скорая едет, нужно обеспечить человеку в состоянии отравления безопасность. Для этого поместите пострадавшего в восстановительное положение:

положите человека на бок;

согните ему одну ногу в колене;

голову немного запрокиньте назад, чтобы открыть дыхательные пути, а верхнюю руку засуньте под щеку.

Но даже в таком положении не оставляйте в одиночестве заснувшего или потерявшего сознание. Накройте пострадавшего курткой или одеялом. В небольших дозах алкоголь расширяет сосуды, и тело быстрее остывает – это может стать причиной переохлаждения.



Старайтесь держать отравившегося в сознании. Расскажите обо всем, что делаете: так вы не дадите человеку заснуть. Если пострадавший в сознании, предложите ему выпить воды – это поможет избежать обезвоживания.

Чего нельзя делать при алкогольном отравлении

Нет такого домашнего способа, который помог бы справиться с алкогольной интоксикацией быстро. А некоторые советы от опытных знакомых и людей из интернета могут даже навредить:

Пытаться "проспаться". Во сне есть риск потерять сознание или захлебнуться рвотой.

Пить кофе и другие напитки с кофеином – энергетики, колу, крепкий чай. Это может привести к обезвоживанию и росту артериального давления.

Принимать холодный душ. Холод может спровоцировать спазм сосудов, повысить давление и пульс и даже стать причиной инфаркта.

Пытаться вызвать рвоту. Это не поможет вывести из крови спирт, но может ухудшить ваше самочувствие.

Есть жирное, если уже опьянели. Употребление такой пищи слегка помогает для профилактики отравления алкоголем, а вот если оно уже произошло, жирная еда только расстроит желудок еще сильнее.

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