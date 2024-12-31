Забота о желудке в Новый год: рекомендации врачей

Селедка под шубой, оливье, бутерброды с красной икрой, нарезки с колбасой и сыром, холодец и многочисленные десерты – постоянные атрибуты новогоднего застолья и переедания на длинных каникулах. Как помочь организму справиться с такой нагрузкой, расскажет Zakon.kz.

Как подготовиться к застолью

Гастроэнтеролог Никита Харлов советует внимательнее отнестись к составлению праздничного меню:

"Нужно отходить от количества в сторону качества".

Пусть салатов по объему будет меньше, но приготовлены они будут из более качественных ингредиентов. К примеру, пусть это будут действительно крабы, а не имитация крабов.

Также он утверждает, что качественные продукты вызывают насыщение быстрее.

В свою очередь врач высшей квалификационной категории Владимир Логинов рекомендует планировать праздник заблаговременно.

"Если вы знаете, что вас ждет обильный стол, постарайтесь заранее немного сократить размеры порций накануне или в день застолья. Накануне праздника придумайте, как сбалансировать свой рацион в течение дня, включая больше овощей и фруктов. Употребите легкий перекус (фрукты, йогурт или немного орехов) за один-два часа до застолья. Это поможет снизить чувство голода и избежать переедания во время праздника", – говорит врач.

Врач-гастроэнтеролог советует пить достаточно воды в течение дня, чтобы избежать обезвоживания и чувства голода. Это также поможет контролировать аппетит.

Кроме того, эксперт советует обращать внимание на сигналы тела о насыщении:

"Чтобы контролировать размер порции, используйте небольшую тарелку. Старайтесь употреблять пищу медленно, наслаждайтесь ее вкусом. Это позволит вашему организму осознать, когда вы насытились. Избегайте разговоров и отвлекающих факторов во время еды, чтобы быть более сосредоточенным на процессе приема пищи".

После еды он рекомендует прогуляться.

Также, как отмечено в публикации издания РБК Life, не стоит сразу после еды ложиться спать. Нужно позволить организму немного "поработать". Например, можно просто сидеть в удобной позе и читать, смотреть фильм или общаться.

Какие болезни провоцирует переедание

Как напомнил Никита Харлов, Новый год люди иногда отмечают задолго до 31 декабря, а также после. В это время могут обостриться различные хронические заболевания. В плане гастроэнтерологии часто речь идет о панкреатите. При нем возникает острая боль в животе опоясывающего толка. В таком случае следует немедленно вызывать скорую.

Также может обостриться холецистит (воспаление желчного пузыря), в том числе связанный с камнями:

"Люди год стараются не есть жирного, а потом начинаются праздники. Они едят шашлык, например, и тем самым стимулируют желчный пузырь и выброс желчи. Вместе с выбросом желчи желчный пузырь может подтолкнуть камни к выходу. Часть камней может пойти дальше в протоки и застрять в них".

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Кроме того, повышается риск развития кардиологических проблем: инфарктов, тромбозов, инсультов. Последние отчасти связаны с продолжительным стрессом перед праздниками – многим нужно успеть сдать отчеты, например. При этом на состоянии негативно сказывается и переедание в новогоднюю ночь.

Эксперт советует во время зимних каникул внимательно следить не только за своим самочувствием, но и за состоянием родных.

Как уточнил Владимир Логинов, "переедание приводит к растяжению желудка, повышенному давлению в организме и может вызвать изжогу, болевые ощущения в области желудка или общий дискомфорт". Избыточное потребление алкоголя и жирной пищи способно привести к перегрузке печеночных клеток и нарушению обмена веществ. Кроме того, при переедании бывают газообразование, вздутие живота, запоры или диарея.

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Также не всегда обстоятельства позволяют встретить главный праздник в году в компании друзей или семьи. К тому же одиночество в праздничные дни часто воспринимается как нечто неправильное. Но, как заявляют психологи, это лишь социальный стереотип.