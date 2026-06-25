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Советы

Как понять, что у близкого развивается алкогольная зависимость

Как понять, что у близкого развивается алкогольная зависимость, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 20:42 Фото: magnific.com
Нарколог Руслан Исаев рассказал, что ранние признаки алкогольной зависимости часто маскируются под обычное бытовое употребление, поэтому ключевым фактором является не один симптом, а их совокупность, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Lenta.Ru эксперт отметил, что первым тревожным сигналом становится потеря контроля над количеством выпитого: человек начинает регулярно превышать заранее запланированную дозу и не может остановиться в процессе употребления.

Следующим признаком является рост толерантности – для достижения привычного эффекта требуется все больше алкоголя. Исаев отметил, что это один из объективных биологических маркеров формирования зависимости. Также могут появляться эпизоды алкогольной амнезии даже при небольших дозах.

Еще одним тревожным фактором становится навязчивое влечение к алкоголю: человек начинает заранее планировать употребление, искать поводы для выпивки, раздражаться при невозможности употребить спиртное. Постепенно меняется и поведение – снижается критичность к употреблению и сужается круг интересов.

Нарколог подчеркнул, что наиболее эффективный способ помощи в таких случаях – это не давление и конфронтация, а спокойный диалог с опорой на факты поведения и проявление заботы. Ранее специалист также отмечал, что ухудшение самочувствия после алкоголя чаще связано с количеством этанола, а не с его смешиванием.

Ранее сообщалось, что ученые разработали "умную" пленку для борьбы с инфекциями кожи.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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