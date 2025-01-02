Не те слова: психолог рассказала, как правильно критиковать партнера

Критика – тонкий инструмент в общении, который может либо укрепить отношения, либо нанести им непоправимый урон. Психологи говорят, что уметь правильно критиковать друг друга – простой навык, сообщает Zakon.kz.

Открытый разговор о том, что вас беспокоит в поведении партнера, возможен без упреков и эмоциональных взрывов. Ключ к этому – правильная форма подачи обратной связи, при которой человек чувствует себя услышанным, а не атакованным. Об этом в интервью с aif.ru рассказала психолог Ольга Романив.

Критикуйте поступки, а не человека

По мнению специалиста, одна из самых распространенных ошибок в критике – переход на личность партнера вместо обсуждения конкретного поведения.

"Когда замечание звучит, как упрек в недостатках характера, оно воспринимается, как личная атака, а не конструктивный диалог. Важно отделять действие от личности. Вы недовольны не тем, какой ваш партнер, а тем, что он сделал или не сделал. Например, вместо фразы: "Ты такой неряха!" лучше сказать: "Меня раздражает, когда твои грязные вещи остаются на полу", – говорит Романив.

Такой подход помогает партнеру не уходить в защиту, а сосредоточиться на конкретной ситуации. Кроме того, теплое и уважительное отношение во время разговора показывает, что ваша цель – улучшить отношения, а не уязвить любимого человека.

Сфокусируйтесь на чувствах, а не на обвинениях

Психолог поясняет, что когда вы говорите партнеру о том, что вас беспокоит, важно объяснить, как именно его поведение влияет на ваши эмоции.

"Используйте "я"-высказывания вместо "ты"-обвинений. Например, вместо: "Ты никогда не предупреждаешь, что задерживаешься!" лучше сказать: "Я беспокоюсь, когда ты не сообщаешь, что задерживаешься. Можешь, пожалуйста, позвонить мне в следующий раз?". Такой подход помогает избежать ощущения атаки и показывает, что вы делитесь своими переживаниями, а не пытаетесь обвинить", – объясняет специалист.

По ее словам, это создает более доверительную атмосферу и повышает вероятность того, что партнер услышит и отнесется к словам серьезно.

Больше конкретики в замечаниях

Романив советует говорить прямо партнеру о том, что беспокоит.

"Например, вместо: "Я не могу на тебя полагаться" скажите конкретно, что вас беспокоит: "Няня сказала, что ты опоздал за детьми сегодня. Это очень важно, чтобы мы придерживались расписания". Четкость в критике позволяет партнеру понять, что именно вас расстраивает, и избежать недоразумений. Вместо того чтобы просто предъявить претензию, предложите сотрудничество: "Что мы можем придумать, чтобы в следующий раз приехать вовремя, чем я могу помочь?".

Это дает партнеру возможность взять ответственность за ситуацию и вовлечься в процесс изменений. Кроме того, важно описывать, что вы хотите изменить, а не давать приказы.

Оставайтесь в рамках настоящего

Психолог предупреждает о том, что не стоит во время обсуждения поведения партнера переносить разговор в прошлое.

"Не вспоминайте старые обиды или ошибки, которые уже были. Это лишь отвлечет от текущей проблемы и может вызвать ненужные эмоции и защитную реакцию. Сосредоточьтесь на том, что беспокоит вас сейчас, и не задерживайтесь на этом слишком долго", – говорит специалист.

После того как вы объяснили свою точку зрения, не продолжайте повторять одно и то же. Краткость и ясность в выражении мыслей помогут партнеру быстрее понять, что вы хотите изменить, и не даст возможности для бесконечных оправданий.

Задайте себе вопрос: "В чем моя вина?"

Прежде чем критиковать партнера, по мнению психолога, полезно остановиться и задуматься, не преувеличиваете ли вы проблему. Важно уметь отличать сиюминутное раздражение, которое можно просто отпустить, от тех тенденций, которые действительно требуют внимания.

"Задав себе вопрос: "Действительно ли я прав(а)?", вы сможете избежать излишней эмоциональности и убедиться, что ваша критика обоснована, а не вызвана временным раздражением. Это не только поможет сохранить гармонию в отношениях, но и сделает общение более конструктивным", – говорит специалист.

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