Семь случаев, когда нельзя откладывать визит к стоматологу, перечислил врач

В новогодние каникулы так хочется отложить все проблемы на потом. Но иногда это делать опасно. Особенно если речь идет о проблемах с зубами, сообщает Zakon.kz.

О распространенных экстренных ситуациях, при которых медлить с визитом к специалисту нельзя, aif.ru рассказала кандидат медицинских наук, практикующий стоматолог-пародонтолог Егана Маруфиди.

Подвижность зубов

Когда зубы качаются, не стоит тянуть время – важно немедленно показаться специалисту. Если этого не сделать, зубы могут еще больше расшататься и разбить костную ткань. В этот сегмент даже невозможно будет установить имплант. Еще хуже, если присоединится локализованная местная инфекция, что приведет к гнойному расплавлению кости – так называемому сепсису.

Травмы

Неотложным состоянием является такая травма, когда у вас произошел частичный или полный вывих, а также частичный перелом зуба. Это могут быть повреждения, связанные с ударом, падением, занятиями спортом либо автомобильной аварией. В этом случае нужно срочно обратиться в клинику для проведения необходимых процедур.

"Если вам выбили зуб, нужно его поднять, не дотрагиваясь до корня, прочистить и сполоснуть. Лучше делать это под проточной водой. Если получится справиться самостоятельно, установите зуб на место, естественно, в чистом виде. Если это невозможно, то нужно поместить его в емкость либо с водой, либо, что еще лучше, с молоком. После этого надо как можно быстрее попасть на прием к стоматологу", – советует врач.

Интенсивные болевые ощущения

При сильной зубной боли рекомендуется немедленно обратиться к специалисту, чтобы он поставил диагноз. Не стоит игнорировать боль, так как она может вызвать повышение давления и температуры.

Не исключено и быстрое распространение инфекции по кровеносным сосудам, развитие менингита, заболеваний глаз и лор-патологий. Поэтому следует как можно скорее устранить причину, найти первоисточник, понять, какой именно зуб вызывает сильную боль, и провести соответствующее лечение.

Проблемы с деснами

Если же у вас болят десны, они опухли и кровоточат, то здесь все зависит от интенсивности симптомов. Чрезмерно частое и обильное кровотечение является поводом для обращения за неотложной стоматологической помощью, так как в последующем оно способно привести к сепсису. И это уже может стать точкой невозврата – такие процессы сложнее лечить, чаще всего их трудно сделать обратимыми.

Асимметрия

Если вы заметили, что лицо с одной стороны больше, чем с другой, а ранее этого не было, то это тоже неотложный случай. Скорее всего, у вас периостит. И очень важно как можно быстрее попасть в стоматологическую клинику, даже если нет повышения температуры.

Возможно, у вас был хронический процесс, который вызвал такую асимметрию. При этом могут также увеличиться лимфатические узлы и возникнуть более глубинные проблемы. Помимо стоматологического лечения иногда требуется консультация дополнительного специалиста, например, челюстно-лицевого хирурга, если будут обнаружены обширные отеки в глоточном пространстве.

Абсцесс

Не пропустите признаки развития абсцесса зуба – болезненного, тяжелого ослабления, вызванного инфекцией. Как правило, это связано с разрушенными корнями, которые вовремя не удалили, либо с непролеченными зубами. Причиной может быть плохое состояние десен, множественное поражение с гнойным отделяемым, а также травмы, сколы и трещины, если они не были устранены.

После этого нередко остаются фрагменты костей, и тогда симптомы абсцесса будут включать в себя повышение температуры, неприятный запах изо рта, кисловатый привкус, постоянную болезненность зубов. Иногда появляются припухлости, гнойные образования, шишечки, выбухания, лицо может быть опухшим. Надо обязательно показаться врачу – это требует экстренной стоматологической помощи.

Сломанные протезы

Если вы заметили, что у вас сломалась коронка, то не надо долго ходить с неисправной конструкцией: это может привести к онкологическим заболеваниям. На языке, на щеках, в местах травмирования и соприкосновения со сломанным протезом часто появляются изъязвления, которые в последующем перерождаются в предрак. Это неотложное состояние, когда обязательно нужно обратиться к стоматологу.

Врач напоминает, что быстрое вмешательство специалиста и своевременное лечение позволят избежать различных рисков для здоровья.

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