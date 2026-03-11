Стоматолог перечислил ужасные последствия потери зубов для организма
Внешность и лицо
Так, как отмечает челюстно-лицевой хирург, без зубов нижняя часть лица "съеживается": губы проваливаются, носогубные складки становятся резкими, уголки рта опускаются. Часто это списывают на возраст, но причина – именно отсутствие зубов.
Атрофия костей
Кроме того, челюстная кость без жевательной нагрузки постепенно рассасывается. Особенно быстро это происходит в первые два года. Лицо меняется, мягкие ткани проседают – человек может выглядеть на 10-15 лет старше.
Пищеварение и питание
Жевание – первый этап переваривания пищи. Согласно публикации издания "АиФ", без зубов человек выбирает мягкую еду, что перегружает желудок и кишечник и приводит к нехватке белка, витаминов и полезных веществ. Кожа, волосы, ногти и иммунитет страдают.
Сон и сердце
Также отсутствие зубов меняет положение нижней челюсти и языка, что может вызывать остановки дыхания во сне. Это повышает нагрузку на сердце, снижает качество сна и увеличивает риск инфарктов и инсультов.
Подводя итог, врач заявляет о решении всех перечисленных проблем: зубные имплантаты не только восстанавливают жевательную функцию, но и возвращают нагрузку на кость, нормализуют положение челюсти и дыхание, а также помогают поддерживать здоровье организма в целом.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
