Советы

Стоматолог перечислил ужасные последствия потери зубов для организма

мужчина, полотенце, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 14:13 Фото: pixabay
Потеря зубов – это не только эстетическая проблема. Она запускает целый ряд процессов, которые влияют на здоровье и внешний вид. О них подробно рассказал стоматолог-имплантолог Севак Барсегян, сообщает Zakon.kz.

Внешность и лицо

Так, как отмечает челюстно-лицевой хирург, без зубов нижняя часть лица "съеживается": губы проваливаются, носогубные складки становятся резкими, уголки рта опускаются. Часто это списывают на возраст, но причина – именно отсутствие зубов.

Атрофия костей

Кроме того, челюстная кость без жевательной нагрузки постепенно рассасывается. Особенно быстро это происходит в первые два года. Лицо меняется, мягкие ткани проседают – человек может выглядеть на 10-15 лет старше.

Пищеварение и питание

Жевание – первый этап переваривания пищи. Согласно публикации издания "АиФ", без зубов человек выбирает мягкую еду, что перегружает желудок и кишечник и приводит к нехватке белка, витаминов и полезных веществ. Кожа, волосы, ногти и иммунитет страдают.

Сон и сердце

Также отсутствие зубов меняет положение нижней челюсти и языка, что может вызывать остановки дыхания во сне. Это повышает нагрузку на сердце, снижает качество сна и увеличивает риск инфарктов и инсультов.

Подводя итог, врач заявляет о решении всех перечисленных проблем: зубные имплантаты не только восстанавливают жевательную функцию, но и возвращают нагрузку на кость, нормализуют положение челюсти и дыхание, а также помогают поддерживать здоровье организма в целом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Немного ранее стало известно о том, могут ли в Казахстане возобновить лечение зубов за счет пенсионных. Об этом читайте здесь.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Стоматолог перечислил самые вредные продукты для зубов
13:40, 30 июня 2024
Стоматолог перечислил самые вредные продукты для зубов
Стоматолог перечислил топ-6 ошибок при чистке зубов
09:30, 06 июля 2023
Стоматолог перечислил топ-6 ошибок при чистке зубов
Чем опасно отсутствие одного или нескольких зубов
01:52, 31 июля 2024
Чем опасно отсутствие одного или нескольких зубов
