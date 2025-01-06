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Тот самый квантовый скачок: как советует провести 6 января Василиса Володина

Тот самый квантовый скачок: как советует провести 6 января Василиса Володина, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 11:06 Фото: Instagram/vasilisa.volodina
Кратким прогнозом на 6 января 2025 года поделилась популярный российский астролог Василиса Володина. Она заявила, что понедельник активный и перспективный, чему способствует гармоничное влияние Юпитера до 20:00 по московскому времени (22:00 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По ее словам, если мысли стать новым Илоном Маском благодаря прорыву и гениальной бизнес-идее не давали вам уснуть, то сегодня самое время проложить для них путь.

"Обращаемся к экспертам, берем консультации, чтобы осуществить тот самый квантовый скачок, видим возможности буквально повсюду и не оставляем их на потом. С 20:00 Луна спорит с Солнцем, а значит и нам предстоит проверить свою уверенность на прочность. Договориться и отстоять свое мнение будет непросто", – написала Василиса Володина в своем Telegram-канале.

Ранее Василиса Володина рассказала, что ждет представителей всех знаков зодиака в период с 6 по 12 января 2025 года. Одним предстоит совладать со своими эмоциями, другим – провести работу над ошибками.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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