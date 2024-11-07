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Василиса Володина рассказала, как провести 7 ноября

Василиса Володина рассказала, как провести 7 ноября, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 12:00 Фото: Instagram/vasilisa.volodina
О том, что стоит и не стоит делать 7 ноября 2024 года, рассказала известный российский астролог и телеведущая Василиса Володина, сообщает Zakon.kz.

Кратким прогнозом на сегодняшний день она поделилась в своем Telegram-канале.

"Четверг. Весь день Луна в свободном уходе, гуляет без цели и забот. Иногда и нам так нужно. Отпустить беспокойство, поймать состояние дзен, чтобы позже новые решения и осознания пришли будто сами собой. Если все равно хочется что-то делать, лучше то, в чем нет интереса и что нужно оставить без развития – подать отчеты, чтобы приняли без нареканий, заявления ради галочки. В остальном самое время для повседневных дел, прогулок, легкого общения, отдыха", – написала Василиса Володина.

Ранее эзотерик Инна Алексеева (Мишина) перечислила топ-5 самых завистливых знаков зодиака, которых точно не порадует чья-то удача. А с астрологическим прогнозом на 7 ноября 2024 года для всех знаков зодиака можете ознакомиться по ссылке.

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