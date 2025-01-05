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Советы

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января от Василисы Володиной

Астролог Василиса Володина составила гороскоп, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 03:45 Фото: Instagram/vasilisa.volodina
Российский астролог Василиса Володина рассказала, что ждет представителей всех знаков зодиака в период с 6 по 12 января. Одним предстоит совладать со своими эмоциями, другим – провести работу над ошибками, сообщает Zakon.kz.

Овен

Вы будете связаны по рукам и ногам семейными обязательствами. Кроме того, пришло время реализовать ваши планы с покупкой или продажей недвижимости. В рабочих вопросах может возникнуть некоторое напряжение по причине ваших прошлых ошибок и недоработок. Не поддавайтесь людям-провокаторам, которые попытаются вывести вас из себя и втянуть в конфликт. Главное сейчас для Овнов – сохранять абсолютное спокойствие.

Телец

Тельцам всю неделю придется решать домашние и имущественные вопросы. Будьте готовы к сложностям и задержкам в этом плане. В личных взаимоотношениях вам может показаться, что ваш близкий человек с вами неискренен и скрытен, поэтому станете копаться в его поведении и чувствах. Будьте осторожны, и не показывайте своей второй половинке свое недоверие, а вдруг это просто вы стали подозрительнее и накручиваете себя на пустом месте? В профессиональной сфере будьте более внимательны к заманчивым предложениям легкого старта.

Близнецы

Близнецам на этой неделе необходимо быть объективными и адекватно реагировать на происходящие события. Очень много из них произойдет неожиданно и динамично. Много непредсказуемых ситуаций, неожиданных путешествий и контактов могут сбить вас с толку. Однако стоит собраться и наслаждаться происходящим. Ведь в итоге окажется, что все эти события значительным образом повлияют на ваше профессиональное развитие и карьерный рост. Благоприятные перемены в жизни – в ваших руках.

Рак

Ракам на этой неделе придется делать работу над ошибками. Задумайтесь над собственными действиями и проанализируйте свою деятельность. Решения принимайте ответственно и принимая во внимание все, даже самые мелкие нюансы. Возможны проблемы со здоровьем, которых можно избежать, поменяв образ жизни, правильно питаясь и высыпаясь. В профессиональной сфере события потребуют от вас дипломатичности и тактичности.

Лев

Львов ожидает ряд незапланированных приобретений для семьи и дома. Кроме того, вы получите неожиданные новости от родственников, касающиеся важных семейный событий, и будете очень удивлены. В профессиональной сфере возникнет много важных вопросов, которые вам удастся успешно решить. Более того, от этих семи дней зависит ваше карьерное будущее.

Дева

Девы с головой уйдут в семейную жизнь и любовные взаимоотношения. Вероятны конфликты, которые станут проверкой на прочность ваших отношений. Вы можете познакомиться с приятными людьми или пережить важные события в личной жизни. Есть возможность путешествий и переездов, а также важно позаботиться о собственном здоровье.

Весы

Весы в это время будут настоящими энтузиастами и энергичными трудягами. Вам под силу сейчас любая бытовая проблема. Кроме того, в сложных ситуациях вам помогут друзья. На работе все успешно, вы подпишете выгодный контракт или получите новую должность. Однако не торопите события и знайте: всему свое время. Решения принимайте осторожно и обдуманно, ведь изменить вы их уже не сможете.

Скорпион

Скорпионы не смогут совладать со своими эмоциями из-за получаемых новостей. Из-за этого вы можете попасть в неловкую ситуацию. Также будьте осторожны: может возникнуть конфликтная ситуация, которая затянется надолго. Постарайтесь всячески этого избегать, и не отвечайте на неприятные слова в ваш адрес.

Стрелец

Стрельцам придется заботиться о здоровье родственников. В семье взаимоотношения будут складываться не самым лучшим образом. В финансовом плане неделя очень благоприятна, да и на работе все ладится, вы получаете бесценный опыт и интересные предложения.

Козерог

В жизни Козерогов на этой неделе будут сплошные форс-мажоры и хаос. Вы не в силах предсказывать события и строить планы, поэтому действуйте по обстоятельствам. Вместе с тем, вам придется принимать ряд важных решений, связанных с бизнесом. Возможно возвращение на должность, которую вы занимали раньше.

Водолей

У Водолеев в делах возникнут задержки и препятствия из-за поломок личного автотранспорта. Возможно возникновение вопросов, связанных с наследством. Вам легко удастся решение материальных и финансовых нюансов. Все формальные моменты вам сейчас под силу.

Рыбы

У Рыб могут возникнуть проблемные вопросы, связанные с дальними родственниками. Ожидайте важных новостей и интересных предложений, которые окажутся весьма значимыми для вас уже в ближайшем будущем. На этой неделе у вас произойдет много новых знакомств, возможен роман. Однако не стоит воспринимать как игру человеческие взаимоотношения, и не обесценивайте чувства людей, которые хорошо к вам относятся.

Ранее астрологи рассказали, как задобрить Зеленую Деревянную Змею в 2025 году.

Аксинья Титова
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