"Бросьте соцсети": советы от Василисы Володиной на 9 января

астролог Василиса Володина, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 10:08 Фото: Telegram/vasilisavolodina_official
Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, чем лучше всего заниматься сегодня, 9 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, мелочи отвлекают, беспокоят, расстраивают, так как "Луна в ссоре с Меркурием на весь день".

"Лучшее решение – бросить соцсети и тренировать способность абстрагироваться от любого инфо-шума, включая назойливые советы родни и домовые чаты. Зато самое время решать интеллектуальные задачи, восполнять пробелы в знаниях, готовиться к конференциям, редактировать тексты, заниматься улучшением памяти и концентрацией внимания. Легкости не обещаю, зато увлеченность процессом точно", – написала Володина в своем Telegram-канале в пятницу.

Также она добавила, что раздраженность и рассеянность могут сказаться на транспортной ситуации сегодня.

Три знака зодиака надолго распрощаются с "черной полосой" в жизни

С астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на девятый день января 2026 года можете ознакомиться здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
