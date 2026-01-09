"Бросьте соцсети": советы от Василисы Володиной на 9 января

Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, чем лучше всего заниматься сегодня, 9 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, мелочи отвлекают, беспокоят, расстраивают, так как "Луна в ссоре с Меркурием на весь день".

"Лучшее решение – бросить соцсети и тренировать способность абстрагироваться от любого инфо-шума, включая назойливые советы родни и домовые чаты. Зато самое время решать интеллектуальные задачи, восполнять пробелы в знаниях, готовиться к конференциям, редактировать тексты, заниматься улучшением памяти и концентрацией внимания. Легкости не обещаю, зато увлеченность процессом точно", – написала Володина в своем Telegram-канале в пятницу.

Также она добавила, что раздраженность и рассеянность могут сказаться на транспортной ситуации сегодня.

Материал по теме Три знака зодиака надолго распрощаются с "черной полосой" в жизни

С астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на девятый день января 2026 года можете ознакомиться здесь.